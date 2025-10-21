»Mednarodne meje se ne smejo spreminjati s silo« Evropski voditelji za mir v Ukrajini STA

21. 10. 2025

Voditelji več evropskih držav in EU so se skupaj s prvopodpisanim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v skupni izjavi zavzeli za pravičen mir v Ukrajini. Podprli so takojšen konec spopadov, kot izhodiščno točko za pogajanja pa postavili trenutno frontno črto. Ob tem so obsodili Rusijo in napovedali nadaljnji pritisk nanjo.

"Vsi smo enotni v želji po pravičnem in trajnem miru, ki si ga zaslužijo prebivalci Ukrajine. Ostajamo zavezani načelu, da se mednarodne meje ne smejo spreminjati s silo," je navedeno v skupni izjavi, pod katero so poleg Zelenskega podpisani še voditelji Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Poljske, Norveške, Finske in Danske, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa.

Zapisali so, da odločno podpirajo stališče ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi se morali spopadi nemudoma končati, in da bi morala trenutna frontna črta služiti kot izhodiščna točka za pogajanja.

"Ruske taktike zavlačevanja so vedno znova pokazale, da je Ukrajina edina stran, ki z mirom misli resno", ruski predsednik Vladimir Putin pa "še naprej izbira nasilje in uničenje," so dodali.

Zaradi tega se zavzemajo za krepitev pritiska na Rusijo, zlasti njeno gospodarstvo in obrambno industrijo, dokler se Putin ne bo pripravljen pogajati. Ob tem pripravljajo "ukrepe za izkoriščanje polne vrednosti ruskih zamrznjenih sredstev", da bi z njimi pomagali Ukrajini.

Voditelji se bodo ta teden srečali na zasedanju Evropskega sveta in nato še v formatu t. i. koalicije voljnih, kjer bodo razpravljali o nadaljnjih korakih za uresničevanje napovedanih ukrepov in drugih načinih za pomoč Ukrajini.