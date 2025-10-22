»Gnečo povzročajo tudi osebna, ne samo tovorna vozila«

"Gnečo povzročajo tudi osebna, ne samo tovorna vozila. V jutranjih konicah mogoče še bolj. Kakor koli, strinjam se, a na žalost nam razmerje tovora, ki ga prepeljemo po cesti ali železnici, na železnicah upada, ker zmogljivosti železnic ne dovoljujejo drugače. Ko bodo železnice pripravljene in se bo trend obrnil, pa je to prav gotovo lahko eden od mehanizmov, da "prisilimo" tovor, da se preusmeri na tire, ker bo tako čistejše, za avtoprevoznike pa cenejše."

(Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek v intervjuju za MMC RTV Slovenija o gneči na slovenskih cestah in železniškem prometu)

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, na kolesu

Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo, na kolesu
© Luka Dakskobler

