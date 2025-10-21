Nekdanji francoski predsednik začel prestajati petletno zaporno kazen Nicolas Sarkozy je za zapahi STA

21. 10. 2025

Nicolas Sarkozy, nekdanji francoski predsednik

© Moritz Hager / Flickr

Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy je danes začel prestajati zaporno kazen, potem ko ga je sodišče zaradi libijske afere septembra obsodilo na pet let zapora. Pred odhodom v zapor La Sante v Parizu je na družbenih omrežjih ponovil, da je nedolžen, svojim podpornikom pa obljubil, da bo resnica zmagala.

Sarkozy, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, je prvi nekdanji francoski voditelj, ki bo moral prestajati zaporno kazen. Na sodbo sodišča se je pritožil, vendar to ne zadrži izvajanja kazni, saj je sodišče odredilo začasno izvršitev sodbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Sodišče v Parizu ga je konec septembra obsodilo na pet let zapora, potem ko ga je spoznalo za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od oblasti takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija.

Sarkozy je danes na družbenih omrežjih ponovil, da so "zaprli nedolžnega človeka", in svojim podpornikom obljubil, da bo "resnica zmagala". "Toda cena, ki jo bo treba plačati, bo uničujoča," je dodal v sporočilu, objavljenem manj kot uro pred odhodom v zapor. Dodal je, da čuti "globoko žalost za Francijo, ki je ponižana zaradi maščevanja, ki je sovraštvo dvignilo na raven brez primere".

Njegov odvetnik Christophe Ingrain je danes za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je že vložil zahtevo za Sarkozyjevo izpustitev.

Pariško pritožbeno sodišče ima teoretično dva meseca časa do zaključka pritožbenega postopka, da se odloči, ali bo nekdanjega predsednika izpustilo, vendar je ta čas običajno krajši. "V zaporu bo najmanj tri tedne do enega meseca," je pojasnil Ingrain.

Sarkozy bo nastanjen v posebnem krilu zapora za zapornike, ki potrebujejo posebno zaščito. Kot še poroča dpa, bo 70-letnik lahko zaprosil za pogojni odpust, da bi kazen prestajal zunaj zapora.

Nekdanjega voditelja države je v petek v Elizejski palači pred začetkom prestajanja zaporne kazni sprejel predsednik Emmanuel Macron, še poroča dpa.

Macrona, ki se je v ponedeljek in danes mudil na uradnem obisku v Sloveniji, so francoski novinarji spraševali glede srečanja s Sarkozyjem in želeli splošen komentar dogajanja, ki v Franciji sproža številne komentarje in polemike.

Predsednik Francije je bil tako v ponedeljek po vrhu voditeljev skupine sredozemskih držav MED9 v Portorožu kot na današnji novinarski konferenci v Ljubljani skop z odgovori in je dvakrat ponovil, da ni njegova vloga, da bi komentiral omenjeno dogajanje.

"Sam ne morem kritizirati ali komentirati sodnih odločitev, odgovoren sem le za dobro delovanje institucij in za to, da pravosodne oblasti, izvršna oblast in pa zakonodajna oblast delujejo, zato tu ne bom komentiral tega, kar se dogaja," je dejal.

Sarkozy se je po odhodu s položaja soočil z vrsto pravnih postopkov in bil že obsojen v dveh ločenih primerih, med drugim zaradi nezakonitega financiranja kampanje. Prav tako so mu odvzeli najvišje francosko odlikovanje, legijo časti.

