Največja vojaška ladja na svetu

V Split je vplula letalonosilka ameriške mornarice, na kateri je 5000 članov posadke

21. 10. 2025

V splitsko pristanišče je danes vplula letalonosilka ameriške mornarice USS Gerald R. Ford, ki velja za največjo vojaško ladjo na svetu. To je drugi obisk te letalonosilke na Hrvaškem doslej.

Ameriška letalonosilka je v Split priplula v okviru dvostranskega vojaškega sodelovanja z oboroženimi silami ZDA. Na njej je okoli 5000 članov posadke, so danes sporočili s hrvaškega obrambnega ministrstva.

Letalonosilka USS Gerald R. Ford, poimenovana po 38. predsedniku ZDA, lahko prevaža do 90 letal in helikopterjev. V dolžino meri 330 metrov, v višino pa 76 metrov in ima 25 krovov. Njena gradnja je stala 12,8 milijarde ameriških dolarjev, še dodanih 4,7 milijarde pa je bilo vloženih v raziskave in razvoj.

V Hrvaško je morje je prvič priplula junija 2023.

