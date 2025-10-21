»Trump postaja absurdna žrtev svoje narcistične patologije« IZJAVA DNEVA 21. 10. 2025

"Kaj je dejansko Trumpovo mirotvorstvo? Premirje pod grožnjo pokopališkega miru. Zgodovina nas vedno znova opozarja, da krivičen mir ni nikoli resničen mir, zgolj premirje do naslednje priložnosti poraženca za popravo krivic. Trump postaja absurdna žrtev svoje narcistične patologije, ki jo izdatno hrani ves svet, še posebej Evropa. Med prvimi mu je za mir čestital prijatelj Putin. Bolj zadržano, pa vendar, tudi Kitajci."

"Prej ali slej se bo moral najti junak, ki bo Trumpu povedal, da premirje še ni mir. Pot do tja je po dveh letih vojne, huronskem uničenju in žrtvah še težja in bolj negotova, kot je bila pred njo. Vojna ni ničesar rešila, vse probleme je zgolj zaostrila. V novi fazi se v Gazi še ne vidi luči na koncu tunela."

(Publicist Mirko Cigler o Trumpovem mirovnem načrtu; via Dnevnikov Objektiv