Rezultat česa je povečanje obrambnih izdatkov? IZJAVA DNEVA 21. 10. 2025

"Povečanje obrambnih izdatkov je rezultat evropskega spoznanja, da smo dolgo uživali mirovne dividende in da moramo zdaj poskrbeti za svojo varnost. Krepitev obrambe in varnosti je pravzaprav tudi eden takšnih izzivov, kot sta recimo staranje prebivalstva in zeleni prehod. Zato gre za strateške odločitve, zaradi katerih bo treba prilagoditi koncept fiskalne politike oziroma sploh ekonomske politike."

"Tu je treba vzpostaviti nov fiskalni koncept oziroma ekonomsko-politični koncept, ki bo upošteval nove izzive. In za zdaj, vsaj kot vidimo iz dokumentov, vprašanje pokritja obrambnih izdatkov ni dorečeno. Nekaj idej je o dvojni rabi, ampak možnosti so tu omejene. Gre pa za to, da s konceptom reform, kamor spada recimo tudi pokojninska reforma, vzpostavimo nove, zdrave fiskalne razmere."

(Davorin Kračun, predsednik fiskalnega sveta, o tem, da bodo manevrski prostor politike še bolj omejile zaveze glede obrambnih izdatkov; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)