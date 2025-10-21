»Vsak poskus cenzure je zavržna izraba moči« Cankarjeva nagrada je našla nov dom v Ljubljani STA

21. 10. 2025

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je opozorila, da je vsak poskus cenzure ali kratenja pravice do svobode izražanja zavržna izraba moči. Verjame, da se bodo podelitve Cankarjeve nagrade v Ljubljani udeležili tudi občani in občanke Vrhnike.

© Daniel Novakovič / STA

Občina Vrhnika je odločitev o prekinitvi donacije za Cankarjevo nagrado, kot so pojasnili za STA, sprejela po daljšem razmisleku. Ob tem poudarjajo, da imajo v osnutku proračuna za 2026 in 2027 še vedno postavko za nagrado, ki jo bodo podelili na občinski prireditvi. Iz ljubljanskega Cankarjevega doma sporočajo, da je nagrada našla dom pri njih.

Cankarjevo nagrado za vrhunsko knjižno delo iz ene od literarnih zvrsti, v katerih je ustvarjal na Vrhniki rojen Ivan Cankar, podeljujejo ZRC SAZU, SAZU, Univerza v Ljubljani in Slovenski center PEN, a kot so sporočili v torek, se je iz kroga glavnih donatorjev in podpornikov umaknila Občina Vrhnika, ki je v preteklih letih pomembno prispevala k izvedbi nagrade in krepitvi njenega ugleda. Odločitev so utemeljili z odzivom na govor pisateljice in prejemnice Cankarjeve nagrade leta 2022 Mojce Kumerdej na letošnji slovesni podelitvi.

Na Občini Vrhnika so za STA pojasnili, da so odločitev o prekinitvi donacije za nagrado sprejeli po daljšem razmisleku, saj je bila "prireditev iz leta v leto slabše obiskana, scenarij prireditve se ni spreminjal že več let, tudi medijsko poročanje je bilo slabo". Dodali so, da je občina od organizatorja "pričakovala več", in spomnili, da je občina nagrado podpirala tako finančno kot s prostorom za izvedbo prireditve.

Nagradni sklad je letos znašal 8000 evrov

Kot so zapisali, je v letošnjem letu nagradni sklad znašal 8000 evrov. Občina Vrhnika je v celoti pokrila stroške nagrade, poleg tega je omogočila prireditev v Cankarjevem domu na Vrhniki. "Dejstvo je, da je nagrado donirala občina in ne ministrstvo za kulturo ali katero koli drugo ministrstvo ali katera koli druga ustanova. Kot donatorji nagrade in ne ustanovitelji nagrade samostojno odločamo, komu in koliko ter kam bomo donirali občinski denar," pa so zapisali v odzivu, objavljenem na spletni strani občine.

Kot so še zapisali, občina Vrhnika oziroma Zavod Ivana Cankarja vse leto pripravlja prireditve, posvečene Cankarju, ter napovedali, da bodo v letu 2026, ob 150-letnici Cankarjevega rojstva, namenili dodatna sredstva za prireditve. Ob tem poudarjajo, da imajo v osnutku proračuna za prihodnji dve leti še vedno postavko za Cankarjevo nagrado, ki jo bo občina podelila v okviru občinske prireditve.

"Osrednja nacionalna kulturna institucija bo kot nosilec pisateljevega imena in idej o solidarnosti gostila podelitev nagrade, katere soustanovitelji so najuglednejše akademske ustanove in zagovorniki svobode govora in ki si je v letih od ustanovitve pridobila velik strokovni ugled."

Svoje odločitve na občini, kot so zatrdili za STA, ne bodo spremenili, organizatorji Cankarjeve nagrade pa lahko prireditev še vedno izvedejo ob najemu dvorane v Cankarjevem domu na Vrhniki. V odzivu, objavljenem na svoji spletni strani, pa so še zapisali, da ne bodo podlegli političnim pritiskom ministrstva za kulturo, ter zavrnili očitke, ki se pojavljajo v javnosti na račun Občine Vrhnika.

Odločitev občine Vrhnika je politična

Na ministrstvu za kulturo so namreč odločitev Občine Vrhnika sprejeli z razočaranjem in jo označili za politično odločitev. Odločitev vrhniške občine so ostro obsodili tudi na Društvu slovenskih pisateljev, kjer so jo označili kot očiten napad na avtonomijo in temeljno poslanstvo književnosti.

Iz ljubljanskega Cankarjevega doma (CD) pa so danes sporočili, da je potem, ko so člani upravnega odbora (UO) Cankarjeve nagrade v ponedeljek z javnim pismom pozvali ustanove ter sponzorje in donatorje k podpori Cankarjeve nagrade, nagrada nov dom našla pri njih. Prvič bo v ljubljanskem CD podeljena že maja 2026.

Jure Novak, direktor Cankarjevega doma

© Borut Krajnc

Generalni direktor CD Jure Novak je ob tem povedal, da jim bo "v čast sodelovati pri podelitvi te nacionalno izjemno pomembne nagrade" ter da je CD ne le kulturno srce Ljubljane, ampak tudi "prostor, kjer živijo vrednote, za katere se je Cankar zavzemal".

Podelitev v Cankarjevem domu kot priložnost za izboljšanje statusa nagrade

Predsednica Upravnega odbora (UO) Cankarjeve nagrade Helena Kraljič je izrazila hvaležnost CD za pripravljenost gostiti podelitev nagrade, kar vidi tudi kot priložnost, da dogodek dvignejo "na novo, višjo raven in tako še izboljšajo status nagrade". Cankarjeva nagrada bo v prihodnjem letu podeljena sedmič.

Da jo veseli, da je Cankarjev dom "ponudil zatočišče nagradi, potem ko ji je gostoljubje odrekla Občina Vrhnika, pisateljev rojstni kraj", je v odzivu zapisala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

"Osrednja nacionalna kulturna institucija bo kot nosilec pisateljevega imena in idej o solidarnosti gostila podelitev nagrade, katere soustanovitelji so najuglednejše akademske ustanove in zagovorniki svobode govora in ki si je v letih od ustanovitve pridobila velik strokovni ugled," je zapisala Vrečko in dodala, da je vsak poskus cenzure ali kratenja pravice do svobode izražanja zavržna izraba moči. Verjame, da se bodo podelitve udeležili tudi občani in občanke Vrhnike.