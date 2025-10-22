Odločilni glas glede objave Epsteinovih dosjejev Demokratska kongresnica Adelite Grijalva je pripravljena STA

22. 10. 2025

Ameriška zvezna država Arizona je v torek vložila tožbo, ki od predsednika zveznega predstavniškega doma, republikanca Mika Johnsona zahteva, da omogoči prisego demokratske kongresnice Adelite Grijalva, ki je bila izvoljena septembra na posebnih volitvah. Grijalva izraža pripravljenost za objavo Epsteinovih dosjejev.

Johnson se izgovarja na prekinitev financiranja vlade in trdi, da bo demokratka lahko zasedla položaj takoj, ko se kongres vrne na delo. Ob tem Johnson vztraja, da se predstavniški dom ne bo vrnil na delo, dokler senatni demokrati ne bodo potrdili predloga zakona o obnovitvi financiranja zvezne vlade, poroča televizija NBC.

Primer v ZDA odmeva zato, ker bo 54-letna Grijalva prispevala odločilni glas glede objave vseh dosjejev, povezanih s pokojnim spolnim prestopnikom Jeffryjem Epsteinom. Septembra je zmagala na posebnih volitvah za dokončanje mandata njenega pokojnega očeta Raula Grijalva.

V predstavniškem domu je trenutno 219 republikancev in 213 demokratov, tri mesta pa so prosta. Ko bo Grijalva zaprisegla, se bo prednost republikancev zmanjšala.

Grijalva od izvolitve naprej obljublja, da bo po zaprisegi prispevala ključen glas za posebno peticijo o glasovanju za objavo vseh Epsteinovih dosjejev. Demokrati Johnsona obtožujejo, da ščiti predsednika Donalda Trumpa, ki si ne želi objave.

Tožba Arizone trdi, da ameriška ustava Johnsonu ne daje pooblastila, da samovoljno odloča o prisegi poslanke, ampak mora omogočiti izvršitev volje volivcev Arizone. Johnson je tožbo označil za absurdno in zatrdil, da on vodi predstavniški dom in odloča o zaprisegi.

