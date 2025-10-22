Trump pravi, da toži samega sebe Ameriški predsednik zahteva 230 milijonov dolarjev odškodnine STA

22. 10. 2025

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek deloma potrdil poročanje New York Timesa, da od pravosodnega ministrstva ZDA zahteva 230 milijonov dolarjev odškodnine zaradi zveznih kazenskih preiskav, ki so bile sprožene proti njemu po koncu prvega predsedniškega mandata.

"Morda pa res. Vse kar vem, je to, da mi dolgujejo veliko denarja," je na novinarsko vprašanje v torek v Beli hiši odgovoril Trump, vendar dodal, da o tem ni še z nikomer govoril in tudi ne ve, za kakšne številke bo šlo.

"Na nek način tožim samega sebe. Sem na obeh straneh tožbe. To ne zgleda prav, kajne?," je ugibal Trump, ki tudi ni bil jasen, ali bo denar od odškodnine namenil v dobrodelne namene ali pa z njim plačal gradnjo nove plesne dvorane v Beli hiši.

New York Times je poročal, da bodo o odškodnini odločali večinoma isti ljudje, ki so ga branili v času zveznih kazenskih preiskav, kar ustvarja etični konflikt interesov, ki ga doslej v ameriški zgodovini še ni bilo.

Trump je bil pod kazensko preiskavo po koncu prvega mandata zaradi spodbujanja njegovih privržencev k napadu na kongres januarja 2021 in nepooblaščene odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. Pred tem ga je pravosodno ministrstvo preiskovalo zaradi ruskega vpletanja v volitve 2016.

Trump je že konec leta 2023 zahteval odškodnino zaradi preiskavi o ruskem vmešavanju v volitve, leta 2024 pa je vložil še odškodninski zahtevek zaradi hišne preiskave na posestvu Mar a Lago, kjer so agenti FBI zaplenili zaupne dokumente, ki jih je nepooblaščeno odnesel iz Bele hiše, poroča New York Times.

"Kakšna parodija. In potem naj na pravosodnem ministrstvu odločajo isti ljudje, ki mu služijo. To je bizarno in skoraj preveč nenavadno, da bi lahko verjeli," je za New York Times izjavil profesor etike na univerzi Pace Bennett Gershman. Morebitno odškodnino Trumpu bodo plačali davkoplačevalci.

