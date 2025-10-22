Oblikovalci kriptovalute za Melanio Trump obtoženi prevare

Oblikovalci kriptovalute, ki jo je januarja sprožila prva dama ZDA Melania Trump, so bili v torek v tožbi vlagateljev na Manhattnu obtoženi, da so izvedli prevarantsko operacijo, poroča tiskovna agencija AFP.

Kovanci $MELANIA so bili dan pred inavguracijo njenega moža Donalda Trumpa na položaj predsednika ZDA izdani po ceni le nekaj centov. V nekaj urah je cena poskočila na 13,73 dolarja, nato pa spet v nekaj urah strmo padla in kovanec je trenutno vreden okrog deset centov.

Vlagatelji so vložili tožbo proti borzi kriptovalut Meteora, na kateri se je sprva trgovalo s to kriptovaluto. Trdijo, da so izdajatelji oblikovali shemo za posreden nakup velikih količin kriptovalute $MELANIA, sostorilci so jo nato prodali naprej za velike dobičke, hkrati pa s tem povzročili velik padec cen.

Tožniki ne verjamejo, da je Melania Trump odgovorna za to, ampak menijo, da so jo prevaranti izkoristili za zločin.

Glede na preiskavo časopisa Financial Times, objavljeno prejšnji teden, je družina Trump v zadnjih 12 mesecih s kriptovalutami zaslužila več kot milijardo dolarjev.

Nekaj ur pred svojo inavguracijo je kriptovaluto $TRUMP sprožil tudi predsednik ZDA, vsi trije Trumpovi sinovi pa so ustanovili še podjetje World Liberty Financial, ki je dalo svojo kriptovaluto v prodajo za 550 milijonov dolarjev.

