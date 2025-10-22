Prvi primerki komarjev na Islandiji Pred tem je bila Islandija skupaj z Antarktiko ena od redkih krajev na svetu, kjer komarjev ni bilo STA

22. 10. 2025

© Simon Kutcher / AFAP / Flickr

Na Islandiji so prvič odkrili komarje v naravnem okolju, so ta teden sporočili raziskovalci. Opazili so jih približno 30 kilometrov severno od prestolnice Reykjavik. Pred tem je bila Islandija skupaj z Antarktiko ena od redkih krajev na svetu, kjer komarjev ni bilo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tri primerke komarjev vrste culiseta annulata, dve samici in samca, so raziskovalci našli na posebni vabi za komarje, je povedal entomolog Matthias Alfredsson z naravoslovnega inštituta na Islandiji.

Gre za prvo potrjeno odkritje teh žuželk na otoku v naravnem okolju. Pred tem so en sam primerek komarja pred več leti našli na letalu na letališču Keflavik.

Obstaja možnost, da so bili komarji prinešeni v državo, denimo prek ladij ali kontejnerjev, a za pomlad raziskovalci napovedujejo raziskave in nadzor, da bi ugotovili, če so se morebiti razširili.

Vse višje temperature, daljša poletja in milejše zime, ki jih s sabo prinašajo podnebne spremembe, sicer ustvarjajo ugodnejše pogoje za komarje.

A Alfredsson meni, da toplejše podnebje ne pojasnjuje odkritja. Vrsta komarja, ki so ga našli, je namreč dobro prilagojena na hladnejše podnebje in zmožna prestati tudi ostrejše zime, še piše AFP.

