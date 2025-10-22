Pirati zaradi podražitve vozovnic LPP tožijo Jankovića Razveljavljena pobuda o razpisu referenduma STA

22. 10. 2025

Stranka Pirati je danes na upravno sodišče vložila tožbo proti Mestni občini Ljubljana, s katero želi doseči razveljavitev odločitve župana Zorana Jankovića, ki je strankino pobudo za razpis referenduma o podražitvi vozovnic LPP označil kot nedopustno. Občina po prepričanju stranke nedopustno omejuje pravico občanov do referenduma.

Kot so danes sporočili iz stranke, so se po pridobitvi pravnega mnenja odločili za sodno izpodbijanje zavrnilne obrazložitve, da na sklep mestnega sveta ni mogoče razpisati občinskega referenduma, ker naj bi šlo za posamični, ne splošni pravni akt.

"Urejanje cen vozovnic javnega prevoza v Ljubljani je splošna zadeva, saj se tiče večjega števila uporabnikov LPP, cene pa veljajo za vse enako. Narava takšnega pravnega akta nikakor ne more biti posamična," so zapisali.

Županove trditve so označili kot povsem pavšalne in slabo utemeljene. Gre za pravni manever, s katerim želi mestna oblast omejiti pravico občanov do referenduma, so prepričani.

"V Piratski stranki nas s tovrstnimi manevri ne bodo odvrnili od nasprotovanja podražitvi vozovnic LPP, ki je v razmerah, ko kakovost javnega prevoza pada, popolnoma nedopustna," so poudarili.

Zgrešena prometna politika ljubljanske občine je po njihovem mnenju glavni razlog za dolgotrajne zastoje na mestnih cestah, ki da precej prispevajo tudi k slabi kakovosti zraka. Ta je v zimskem času primerljiva z nekaterimi industrijskimi mesti na Poljskem, so dodali.

Predsednik stranke Pirati in ljubljanski mestni svetnik Jasmin Feratović je namreč Jankoviću v začetku oktobra posredoval pobudo za začetek zbiranja podpisov za razpis občinskega referenduma o podražitvi vozovnic Ljubljanskega potniškega prometa (LPP). Župan mu je odgovoril, da njegova pobuda ni dopustna, ker gre v zadevi za posamični akt občine, ne pa za splošnega. Posledično bi bil referendum glede na določila zakona o lokalni samoupravi po županovih besedah nedopusten.

Feratovićeva pobuda je sledila odločitvi ljubljanskega mestnega sveta, ki je 22. septembra potrdil podražitev enkratne vozovnice za mestni avtobus. Od 1. oktobra cena vožnje v prvi coni tako znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Podražitvi so nasprotovali opozicijski svetniki, med njimi tudi iz vrst Piratov.