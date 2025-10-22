1. november / Manj svečk za manj grobov Akcija za zmanjšanje količine sveč na grobovih STA

22. 10. 2025

Ekološko-humanitarna akcija letos poteka pod geslom Spomin ne gori, spomin živi.

© pixabay.com

Fundacija Svečka bo v prihodnjem tednu v 25 slovenskih krajih znova organizirala ekološko-humanitarno akcijo Manj svečk za manj grobov, letos pod geslom Spomin ne gori, spomin živi. Namen akcije je zmanjšanje količine sveč na pokopališčih v času 1. novembra in preusmeritev teh sredstev v pomoč drugim, so zapisali pri fundaciji.

Prostovoljci bodo v sklopu akcije obiskovalce pokopališč ozaveščali o pomenu premišljene uporabe sveč, cvetja in drugih izdelkov, ki imajo kratko življenjsko dobo in predstavljajo velik okoljski izziv, so pojasnili. Na stojnicah, postavljenih pred pokopališči, bodo obiskovalci lahko prispevali prostovoljne donacije in v zameno prejeli zastavico sočutja, kamenček ali drug simbolični spominek, s katerim bodo na bolj trajnosten način počastili spomin na svoje najdražje.

Po podatkih Agencije RS za okolje državljani Slovenije vsako leto prižgejo več kot 16 milijonov nagrobnih sveč, kar povzroči okoli 4000 ton odpadkov, večinoma plastike, so navedli. Kljub povečani ozaveščenosti pa pri fundaciji še vedno opažajo, da marsikateri izdelek za enkratno uporabo hitro postane okoljsko breme, so zapisali v sporočilu za javnost. Fundacija zato spodbuja vprašanje: Ali lahko spomin izrazimo drugače - brez plastike, z dejanjem dobrote, s pomočjo sočloveku?

Besedo SVECKA5 lahko pošljete na številko 1919 in s tem prispevajo 5 evrov v dobrodelne namene.

Zbrana sredstva bodo tudi letos namenjena lokalnim prejemnikom pomoči, za nakupe različnih medicinskih pripomočkov, zdravljenja otrok, hišnega dvigala, prilagoditev vozil za invalide, nevrofizioterapevtske obravnave otrok in druge namene, so poudarili.

Po njihovih navedbah fundacija Svečka v projektu povezuje več kot 150 organizacij in več kot 500 prostovoljcev iz vse Slovenije. Akcija bo letos potekala med 28. oktobrom in 2. novembrom.

Tudi letos lahko prebivali Slovenije prižgejo virtualno svečko prek SMS-sporočila. Pošljejo lahko ključno besedo SVECKA5 na 1919 in s tem prispevajo pet evrov v dobrodelne namene. To lahko storijo uporabniki mobilnih storitev operaterjev Telekom Slovenije, A1, T2 in Telemach, so dodali.