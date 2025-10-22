Robert Golob / »O odstopu ne razmišljam« Politiziranje in nesistemsko preganjanje korupcije? STA

22. 10. 2025

Premier Robert Golob je danes v DZ zatrdil, da spoštuje pravno državo in je sodeloval v vseh postopkih pravosodnih organov in Komisije za preprečevanje korupcije (KPK). Noben od teh postopkov še ni zaključen. Če pa izrazi nestrinjanje s tem, o čem se vodijo postopki, je to njegova pravica kot preiskovanca, je pojasnil. O odstopu ne razmišlja.

"To, da se postopki vodijo glede tega, o čem sem se kot predsednik vlade pogovarjal z ministrico svoje vlade, je zame politiziranje in nesistemsko preganjanje korupcije," je povedal. Kot predsednik vlade je namreč dolžan, da skrbi za koordinacijo dela ministrov. "In če je to nekaj, kar ni dovoljeno, potem se res sprašujem, katere pa so moje naloge, čeprav jih zakon zelo jasno predpisuje," je poudaril.

O odstopu ne razmišlja, saj je prepričan, da ni storil nič narobe in da s tem, ko je komuniciral s takratno ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, tudi integritete ni kršil, je odgovoril na vprašanje poslanca NSi Aleksandra Reberška, ki ga je vprašal, ali namerava odstopiti s premierskega položaja. Kot je dejal poslanec, mu KPK namreč v osnutku ugotovitev očita kršenje zakona o integriteti.

"V vseh postopkih se je zelo jasno izkazalo, da se nisem vpletal v noben konkreten operativni postopek."

"V vseh postopkih se je zelo jasno izkazalo, da se nisem vpletal v noben konkreten operativni postopek," je zatrdil predsednik vlade.

Glede računa na bančni izpostavi Raiffeisen banke v Romuniji pa je ponovil, da ga je slučajno odkril sam konec leta 2021, torej še preden je vstopil v volilno tekmo pred takratnimi volitvami v DZ. Njegovi odvetniki so takoj stopili v stik z banko, tako da je banka račun zaprla s 3. januarjem 2022. Banka mu je o tem izdala potrdilo, ki ga mediji lahko vidijo, je povedal. Čeprav na tem računu nikoli ni bilo nobene transakcije, je sprožil postopke tako na tožilstvu kot do banke.

"To, da se postopki vodijo glede tega, o čem sem se kot predsednik vlade pogovarjal z ministrico svoje vlade, je zame politiziranje in nesistemsko preganjanje korupcije."

Na poslančevo vprašanje glede družine, ki po katastrofalnih poplavah še vedno nima rešenega stanovanjskega vprašanja, pa so odgovorili v premierjevem kabinetu. Glede na njihovo sporočilo za javnost se v službi za obnovo po poplavah in plazovih zavedajo, da je v posameznih primerih prisoten razkorak med željami in možnostmi oziroma upravičenostjo obsega pomoči. Pomoč države temelji na strokovnih ocenah, ki so bile večkrat preverjene in pojasnjene. Družini Irmančnik je bilo tako ponujenih več možnosti, da se s skupnimi napori in v okviru oblikovanih predlogov izvede sanacija njihovega objekta in se družini tako zagotovi ureditev njihovega stanovanjskega problema.

Po navedbah službe je družini ponudila stanovanje tudi občina, vendar se za to ni odločila in je ponudbo občine zavrnila.