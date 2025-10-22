Hekerji

Kibernetska (ne)varnost

22. 10. 2025

Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT oktobra obeležuje 30 let delovanja. Ob tej priložnosti so v ljubljanskem Računalniškem muzeju odprli razstavo Hekerji - kibernetska (ne)varnost, s katero želijo spodbuditi kritično razmišljanje o kibernetski varnosti, zasebnosti in etiki v sodobnem tehnološkem okolju.

SI-CERT je ena najstarejših organizacij s področja kibernetske varnosti v Sloveniji. Začetek delovanja odzivnega centra sega v jesen leta 1995, ko so iz Švedskega kraljevega inštituta za tehnologijo KTH prejeli prvo prijavo kibernetskega incidenta.

Kot so zapisali v sporočilu z javnost, si takrat verjetno nihče ni predstavljal, kako močno bo digitalizacija v naslednjih desetletjih prežela življenja ljudi. Temu primerno so tudi posledice kibernetskega incidenta lahko danes veliko resnejše, opozarjajo.

"Zadnjih 30 let nas je naučilo, da hitrih rešitev ni. Od hekerskih napadov v začetkih interneta, do razmaha organiziranega kriminala in državno podprtih napadov na kritično infrastrukturo, vidimo, da je rešitev v stabilnem vzpostavljanju sistema, ki nudi zaščito tako državljanom kot tudi ključnim komponentam družbe, ki je danes prežeta z digitalnimi rešitvami."

Gorazd Božič, vodja odzivnega centra

Po treh desetletjih SI-CERT ostaja osrednja točka za odzivanje na kibernetske grožnje v Sloveniji, a kot ugotavljajo, se je v tem času marsikaj spremenilo. "Zadnjih 30 let nas je naučilo, da hitrih rešitev ni. Od hekerskih napadov v začetkih interneta, do razmaha organiziranega kriminala in državno podprtih napadov na kritično infrastrukturo, vidimo, da je rešitev v stabilnem vzpostavljanju sistema, ki nudi zaščito tako državljanom kot tudi ključnim komponentam družbe, ki je danes prežeta z digitalnimi rešitvami," je ob tem ocenil vodja odzivnega centra Gorazd Božič.

Na SI-CERT so ob tem pomembnem mejniku v sodelovanju z Računalniškim muzejem zasnovali razstavo Hekerji - kibernetska (ne)varnost. Ta razkriva zgodbe iz zakulisja hekerske kulture - od prvih spletnih incidentov do sodobnih kibernetskih groženj - in ponuja interaktiven vpogled v svet, ki se ga običajno vidi le skozi naslove novic.

Z razstavo, ki si jo bo mogoče ogledati do junija 2026, želijo spodbuditi kritično razmišljanje o kibernetski varnosti, zasebnosti in etiki v sodobnem tehnološkem okolju ter boljše razumevanje kibernetsko-varnostnih organizacij in poklicev, so še pojasnili.

