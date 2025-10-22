»Med Giorgio Meloni in Italijani je čustvena vez« IZJAVA DNEVA 22. 10. 2025

"Giorgia Meloni je politično pot začela v podmladku Italijanskega socialnega gibanja, ki so ga ustanovili veterani Mussolinijeve Salojske republike, tako kot vsi drugi voditelji stranke Bratje Italije. Ima dolgo politično kariero, ki se je začela na ulicah v političnem aktivizmu, na zloščeni parket političnih ustanov je stopila šele veliko pozneje. Po mojem mnenju je najbolj spretna političarka, kar jih imamo v Italiji, verjetno ena najbolj spretnih, kar smo jih imeli v zadnjih letih. Zelo dobro ve, kako se vodi politika, ima odlične komunikacijske sposobnosti in velik občutek za volivce. Giorgia Meloni in Italija sta na medenih tednih, ki trajajo že tri leta. Med njo in Italijani je čustvena vez, ki jo je v drugi republiki znal vzpostaviti le še Silvio Berlusconi."

(Francesco Cancellato, glavni urednik novinarskega spletnega portala Fanpage, o tem, da je Giorgia Meloni po desetletjih politične kariere danes najmočnejša političarka v Italiji; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)