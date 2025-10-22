Sta Golob in Prebilič obsojena drug na drugega? IZJAVA DNEVA 22. 10. 2025

"Prebiliču ne bi rad jemal poguma. Naj poskusi. Naj se preizkusi. Jaz osebno sem na podlagi tega, kar za zdaj še ne preveč konkretno napoveduje, sicer skeptičen. Stranka Prerod se mi na nek način zdi novo Gibanje Svoboda. S to razliko, seveda, da so se na ustanovitelja prilepili nekoliko bolj izkušeni, v glavnem bivši družbenopolitični delavci, ki se jih od nekod spominjamo. Prebiličeva stranka ni čista tabula raza nevednih, negodnih, nerodnih, nedefiniranih, nereflektiranih - kar bo morda zanje mešan blagoslov -, niti se jim ne bo treba toliko učiti, učiti, učiti, ko bodo (če bodo) naletavali na mine, ki jim jih bodo podstavljali tisti, s katerimi že vnaprej ne nameravajo za nič na svetu sodelovati."

"Čeprav Prebilič deklarativno noče biti podoben Golobu - in čeprav hoče za nameček biti povezovalen, ne izključevalen -, se mu je vendarle zdelo oportuno od njega prevzeti politično podstat antijanšizma. To mu bo gotovo prineslo kar nekaj glasov."

"Dejstvo je namreč, da sta Golob in Prebilič obsojena drug na drugega. Če bo naslednjo vlado sestavljal Golob, ne bo mogel brez Prebiliča. In če jo bo sestavljal Prebilič, ne bo mogel brez Goloba."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, da je stranka Prerod na nek način novo Gibanje Svoboda; v kolumni za Večerovo prilogo V nedeljo)