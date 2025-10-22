»Izrael lakote ne sme uporabljati kot metode vojskovanja« Odločitev Meddržavnega sodišča (ICJ) STA

22. 10. 2025

Meddržavno sodišče (ICJ) je danes odločilo, da mora Izrael zadovoljiti osnovne potrebe prebivalcev Gaze, vključno z zagotavljanjem vsega, kar potrebujejo za preživetje. Odločilo je tudi, da je Izrael dolžan olajšati prehod pomoči v enklavo in da lakote ne sme uporabljati kot metode vojskovanja. Izrael je do odločitve kritičen.

"Kot okupacijska sila je Izrael dolžan zagotoviti osnovne potrebe lokalnega prebivalstva, vključno z oskrbo, ki je nujna za njihovo preživetje. (...) Sodišče meni, da je Izrael dolžan soglašati in olajšati programe pomoči, ki jih zagotavljajo Združeni narodi in njihove agencije, vključno z UNRWA," je povedal predsednik ICJ Yuji Iwasawa.

ICJ je po njegovih besedah ugotovil tudi, da Izrael ni v zadostni meri utemeljil svojih trditev, da so nekateri zaposleni pri agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) bili tudi člani palestinskega islamističnega gibanja Hamas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je danes na prošnjo ZN izdalo svetovalno mnenje glede obveznosti Izraela kot okupatorja do ZN in drugih organov, "vključno z njegovimi obveznostmi zagotavljanja in omogočanja neovirane dobave nujno potrebne pomoči, ki so bistvene za preživetje Palestincev".

Izraelsko zunanje ministrstvo je v odzivu odločitev ICJ označilo za "poskus uvedbe političnih ukrepov" proti Izraelu. Ponovno je opozorilo na povezavo med UNRWA in Hamasom in dodalo, da naj bi pri agenciji ZN delovalo več kot 1400 pripadnikov gibanja.

Palestinski predstavnik pri ICJ Amar Hijazi je medtem mednarodno skupnost pozval, naj Izrael prisili k spoštovanju odločitve haaškega sodišča, saj da je to njena odgovornost. "Čas je, da se mednarodna skupnost sooči s tem izzivom, saj vemo (...), da Izrael ne bo izpolnil in spoštoval teh obveznosti, kot jih je opredelilo sodišče," je dejal.

Tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je kasneje po navedbah AFP menil, da bi moral Izrael spoštovati odločitev ICJ. "To je zelo pomembna odločitev. Upam, da se je bo Izrael držal," je dejal.

Izrael je oviranje dobav pomoči v Gazo doslej med drugim utemeljeval s trditvami, da je Hamas pogosto prestregel pošiljke pomoči in to nato prodajal po visokih cenah. Prav tako so izraelske oblasti prepovedale delovanje UNRWA na izraelskem ozemlju. Nekatere zaposlene pri agenciji so obtožile sodelovanja v napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023.

Svetovalno mnenje ICJ sicer ni pravno zavezujoče, hkrati pa tudi ni edini primer na sodišču, povezan z ravnanjem Izraela v Gazi.

Južna Afrika je denimo konec leta 2023 na ICJ vložila tožbo proti Izraelu, ki ga obtožuje genocidnih dejanj nad Palestinci. Sodišče je kot začasen ukrep odredilo, da mora Izrael sprejeti vse ukrepe za preprečitev kršitev konvencije o genocidu in zagotovitev nujne humanitarne pomoči. ICJ je lani tudi odločil, da izraelska okupacija palestinskih ozemelj krši mednarodno pravo.