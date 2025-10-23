Varovanje kulturne dediščine s pomočjo umetne inteligence Varnostni sistemi, sposobni prepoznati sumljivo vedenje v bližini neprecenljivih artefaktov STA

23. 10. 2025

Italijansko ministrstvo za kulturo za varovanje kulture dediščine razvija varnostne sisteme z uporabo umetne inteligence, ki bodo sposobni prepoznati sumljivo vedenje v bližini neprecenljivih artefaktov. Ob tem so v Rimu poudarili, da je varnost kulturne dediščine glavna prioriteta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Na oddelku za muzeje italijanskega ministrstva za kulturo razvijajo dva eksperimentalna projekta s posebnim poudarkom na arheološki dediščini, financirana pa sta z evropskimi sredstvi v skupni vrednosti več kot 70 milijonov evrov.

Program so vzpostavili lani, projekta pa sta namenjene predvsem izboljšanju preventivnih in nadzornih orodij z uporabo umetne inteligence, analize podatkov in kibernetske varnosti. Slednje vključuje video analizo za zaznavanje nenavadnega vedenja in sumljivih premikov, pri čemer v celoti upošteva predpise o zasebnosti in sproži pravočasna opozorila.

Sistema, ki temeljita na umetni inteligenci in ju poganjajo posebej usposobljeni algoritmi, lahko z vse večjo natančnostjo prepoznavata vzorce vedenja in signale tveganja.

Načrti italijanskega ministrstva so aktualni tudi v luči nedavnega nedeljskega ropa v pariškem muzeju Louvre, kjer so tatovi skupno ukradli osem neprecenljivih kosov nakita; med drugim ogrlico iz smaragdov in diamantov, ki jo je Napoleon podaril svoji soprogi, cesarici Mariji Luizi. Ukradli so tudi diadem s skoraj 2000 diamanti, ki je nekoč pripadal cesarici Evgeniji, in ogrlico, ki je bila nekoč last poslednje francoske kraljice Marije Amelije. Po navedbah spletne strani muzeja Louvre jo krasi osem safirjev in 631 diamantov.

V Franciji je nedeljski rop ponovno oživil razpravo, kar kritiki označujejo kot slabo varnost v francoskih državnih muzejih, ki so veliko manj varni od bank in vse pogosteje tarča tatov. Minuli mesec so tako kriminalci vlomili v pariški Prirodoslovni muzej in ukradli več kepic zlata, vrednih približno 600.000 evrov. Isti mesec so tatovi iz muzeja v središču mesta Limoges ukradli dve posodi in vazo. Škodo so ocenili na 6,5 milijona evrov.