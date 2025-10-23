»Moji pogovori s Putinom so dobri, a ne vodijo nikamor« Kaj je po treh letih in pol vojne v Ukrajini ugotovil Donald Trump STA

23. 10. 2025

ZDA si kljub sankcijam, ki jih je v sredo proti dvema največjima ruskima naftnima družbama uvedel ameriški predsednik Donald Trump, želijo srečanja s predstavniki Rusije, je dejal ameriški zunanji minister Marco Rubio. Sankcije je pozdravila Ukrajina, ki je prepričana, da proti Moskvi deluje le uporaba moči.

"Še vedno bi se radi srečali z Rusi," je v sredo novinarjem dejal Rubio. "Vedno nas bo zanimalo sodelovanje, če bo obstajala možnost doseči mir," je dodal v izjavi, ki jo povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Ameriški predsednik Trump je pred tem v sredo uvedel sankcije proti dvema največjima ruskim naftnima družbama Rosneft in Lukoil in pri tem izrazil nezadovoljstvo nad pogajanji z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za končanje vojne v Ukrajini.

"Vsakič, ko se pogovarjam z Vladimirjem, imamo dobre pogovore, vendar ne vodijo nikamor," je po treh letih in pol vojne v Ukrajini ugotovil Trump, ki je v sredo v Beli hiši sprejel generalnega sekretarja zveze Nato Marka Rutteja.

Sankcije, s katerimi je pred tem več mesecev odlašal, je označil za izjemne, obenem pa izrazil upanje, da bodo kratkotrajne. Ukrepi vključujejo zamrznitev vseh sredstev obeh podjetij v ZDA, hkrati pa vsem ameriškim družbam prepovedujejo poslovanje z njima.

Trump je prejšnji teden napovedal nov vrh s Putinom, in sicer v Budimpešti, vendar ga je odpovedal, ker je ocenil, da bi šlo za izgubo časa.

Nove ameriške sankcije proti Rusiji je pozdravila ukrajinska veleposlanica v ZDA Olga Stefanišina. "Odločitev je popolnoma skladna s stališčem Ukrajine, da je mir mogoče doseči le z močjo in maksimalnim pritiskom na agresorja, tako da se uporabi vse razpoložljive mednarodne inštrumente," je sporočila v izjavi.