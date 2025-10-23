»Racija na avstrijskem Koroškem je bila nezakonita« Ugotovitev posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva STA

23. 10. 2025

Policijska racija na avstrijskem Koroškem

© Damijan Smrečnik / Novice.at

Julijska racija policije na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je bila deloma nezakonita in nesorazmerna, je ugotovila posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva, katere ugotovitve so danes predstavili na Dunaju. Akcija po ugotovitvah komisije ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti, temveč proti antifašističnemu taboru.

Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ki je vodil komisijo, je dejal, da je komisija ugotovila, da je bila akcija v več pogledih nezakonita in nesorazmerna. Ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija ampak proti antifašističnemu taboru, ki je tam potekal.

Avstrijski notranji minister Gerhard Karner je to ugotovitev označil za pomembno za sodelovanje s Slovenijo.

Uradna utemeljitev operacije kot kršitve zakona o varstvu narave je bila pretveza, je še ugotovila komisija. Očitno je bil cilj pridobiti osebne podatke udeležencev tabora, je dejal Vogl.

Osnova za posredovanje je bil tudi sum kršitve zakona o kampiranju na avstrijskem Koroškem, a kot je danes dejal Vogl, komisija ni našla "sledljive dokumentacije, da je šlo za kršitev zakona o kampiranju".

Racijo na spominskem območju je odredil in operativno vodil namestnik direktorja državnega urada za zaščito države in boj proti ekstremizmu na avstrijskem Koroškem. Komisija je ugotovila, da je bilo njegovo ravnanje deloma protipravno, nezakonito in nesorazmerno. Okrajni glavar je bil na prizorišču, a ni ukrepal v skladu s svojimi pristojnostmi. Karner je ob tem poudaril, da so ostali policisti na prizorišču svoje delo na domačiji opravili dobro.

Direktorica koroške deželne policije Michaela Kohlweiss je povedala, da bodo preverili možnost uvedbe disciplinskih ukrepov proti vodji intervencije. Vodjo racije so sicer septembra začasno premestili.

Generalni direktor za javno varnost na avstrijskem notranjem ministrstvu Franz Ruf je ob predstavitvi poročila povedal, da se je o incidentu 7. avgusta pogovarjal s slovenskim veleposlanikom na Dunaju Markom Štucinom, v sredo pa so ga obvestili o izsledkih poročila.

"Treba je preprečiti, da si nekatere skupine prilastijo spominske centre. Pri tem imajo pomembno vlogo vodje spominskih centrov."

Komisija pod vodstvom Vogla, v kateri so so bili še predsednik sosveta za slovensko narodno skupnost Bernard Sadovnik ter predstavniki s področja znanosti, spominske kulture in pravosodja, je tudi podala več priporočil za ravnanje v prihodnje.

Med drugim je priporočila, da je treba preprečiti, da si nekatere skupine prilastijo spominske centre. Pri tem imajo pomembno vlogo vodje spominskih centrov, je dejal Karner.

Komisija je tudi priporočila beleženje intervencij in povečano uporabo telesnih kamer. Karner je dejal, da so tudi na podlagi telesnih kamer ugotovili, da so policisti svoje delo na Peršmanovi domačiji opravili dobro.

Obsežna racija na antifašističnem taboru v organizaciji slovenskih študentov na Peršmanovi domačiji 27. julija je močno odmevala, saj je potekala na enem ključnih spominskih mest koroških Slovencev, kjer so nacisti leta 1945 pobili člane dveh slovenskih družin. Slovenija je po incidentu izrazila pričakovanje, da bodo pristojni organi dogajanje raziskali ter podali pojasnila o razlogih, poteku in posledicah akcije.

Odziv slovenske politike

Oglasila se je tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je priporočila in ukrepe posebne komisije pozdravila. Kot je dodala na omrežju X, pričakuje njihovo čim hitrejše izvajanje. Želi si tudi, da se takšni incidenti ne bi več ponovili.

Pravosodna ministrica Andreja Katič pa je po seji vlade izrazila zadovoljstvo ob dejstvu, da so avstrijske oblasti resno pristopile k zadevi in v zelo kratkem času prišle tudi do ugotovitev ter pripravile priporočila policiji, med drugim za dodatno izobraževanje. Katič je še povedala, da se bo prihodnji teden srečala z avstrijsko kolegico in pričakuje, da jo bo z zadevo še podrobneje seznanila.