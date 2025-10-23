Naslovnica nove Mladine / NE STRELJAJTE BOŽIČKA

Vlada Roberta Goloba je izpeljala toliko sistemskih sprememb, da so se zoper njo postavile skoraj vse najmočnejše interesne skupine

23. 10. 2025

V petek, 24. oktobra, izide nova Mladina! V 43. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o vladi Roberta Goloba, ki je izpeljala toliko sistemskih sprememb, da so se zoper njo postavile skoraj vse najmočnejše interesne skupine. Ilustracijo na naslovnici je ustvaril Tomaž Lavrič.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

MLADINA 43 2025: NE STRELJAJTE BOŽIČKA

© Tomaž Lavrič / Mladina

