Na celjskem sejmišču se končuje štiridnevna parada mednarodne vojaške industrije. Torkovo odprtje sejma so pospremili protesti proti oboroževanju Slovenije, Gibanje za pravice Palestincev pa je opozorilo, da na njem sodelujejo podjetja, vpletena v izraelski genocid nad Palestinci, kot je italijanski Leonardo. A na prireditvi, kjer se je predstavilo 170 razstavljavcev iz 20 držav, se je postavilo še nekaj drugih vprašanj.

Monika Weiss

MLADINA, št. 43, 24. 10. 2025

Protestna akcija zaradi vojaškega sejma v Celju

© Luka Dakskobler

Na eno je opozorila Pravna mreža za varstvo demokracije. Ob orožarskem sejmu je potekala promocijska prireditev Slovenske vojske V službi domovine, na katero je po uradnih napovedih 26 srednjih šol pripeljalo približno 3500 dijakov in dijakinj v okviru predmeta aktivno državljanstvo.

»Čeprav aktivno državljanstvo ni klasičen predmet, za njegovo izvajanje velja enak ustavni in zakonski okvir kot za izvajanje vseh drugih izobraževalnih vsebin, tudi prepoved promocije posameznega nauka ali doktrine. Izvedba v nasprotju s to prepovedjo je poseg v ustavno zagotovljeno pravico staršev, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo,« so zapisali pri Pravni mreži za varstvo demokracije. Dodali so še, da so starši, dijaki in širša javnost upravičeni do pojasnil, zlasti kako bodo dijaki reflektirali doživljanje promocijske prireditve, kako bo zagotovljen varen prostor za tiste med njimi, ki jih svet nasilja, vojn in spopadov spravlja v stisko in negotovost, kako bo zagotovljeno, da bo vzgojno usmerjanje skladno s svobodo vesti in osebnega prepričanja dijakov, ter kako bo zagotovljen kritični prostor za razmislek o zagotavljanju varnosti države, ki skladno s 124. členom ustave izhaja predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja. K pojasnilom so pozvali ministrstvo za izobraževanje, zavod za šolstvo, pristojni inšpektorat, varuha človekovih pravic in zagovornika načela enakosti. Do zaključka redakcije se ni odzvala nobena od teh institucij.

Nenavadno je tudi skrivanje sporazuma, ki ga je ministrstvo za obrambo na sejmu podpisalo s štirimi javnimi fakultetami in Slovenskim inštitutom za kakovost SIQ. Piarovec ministrstva za obrambo Aleš Sila je dejal, da nam besedila sporazuma ne morejo poslati, zato ga zdaj zahtevamo po določilih zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

V torek je na sejmu, kjer so veljala celo pravila oblačenja (za splošne udeležence »najmanj urejen sproščen slog (Smart Casual)«), potekala osrednja okrogla miza o razvoju domače orožarske industrije. Sodelujoči so govorili, med njimi tudi Damir Črnčec, svetovalec uprave Slovenskega državnega holdinga, ki velja za ključnega »promotorja« novega državnega obrambnega podjetja Dovos, o »svetli prihodnosti« slovenske orožarske industrije, zadovoljni pa so bili tudi s sejmom. »Žal, za nas pa na srečo je ta dogodek posledica ruske agresije na Ukrajino,« je dejal Črnčec.