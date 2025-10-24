Film tedna / O organizaciji, ki za delavce skrbi na drugačen način Film spremlja Delavsko svetovalnico iz Ljubljane Damjana Kolar

24. 10. 2025

Prizor iz filma Kar je treba storiti

© Fade In, URGH!

V glavni tekmovalni program celovečernih dokumentarcev mednarodnega festivala dokumentarnega filma DOK Leipzig, ki bo med 27. oktobrom in 2. novembrom, se je uvrstila slovenska manjšinska koprodukcija Kar je treba storiti, ki bo doživela svetovno premiero. Film spremlja Delavsko svetovalnico iz Ljubljane. V Sloveniji bo na ogled prihodnje leto.

Film hrvaškega scenarista in režiserja Srđana Kovačevića, ki je obenem direktor fotografije, je hrvaško-slovensko-srbska koprodukcija, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).

"Moja motivacija za filmsko predstavljanje novih oblik delavskega boja izhaja tako iz osebnih razmer zaposlitvene negotovosti kot iz negotovosti na področju dela sploh. Tudi v Evropi - pregovorni zibelki socialnih držav - vse večje število ljudi dela v negotovih razmerah. Klasični sindikati, ki se ukvarjajo s kolektivnim organiziranjem, nam v boju za vzpostavitev poštenega delovnega odnosa praviloma niso v oporo. Vendar nove oblike izkoriščanja delavcev lahko rodijo tudi nov način dela z izkoriščanimi in nove oblike organiziranja sindikalnega boja. V Evropi je ena redkih organizacij, ki za delavce skrbi na drugačen način, Delavska svetovalnica iz Ljubljane," je povedal režiser.

Uspehi svetovalnice so ga spodbudili, da v filmu pokaže ne le težve, ampak tudi rešitve. "Namesto da bi izpostavljal izkoriščane delavce, želim v filmu pokazati, kako se njihovih problemov lotiti, še več - kako jih rešiti. S filmom sporočam, da se da, da gremo lahko naprej, v nove zmage," je še poudaril.

"Namesto da bi izpostavljal izkoriščane delavce, želim v filmu pokazati, kako se njihovih problemov lotiti, še več - kako jih rešiti. S filmom sporočam, da se da, da gremo lahko naprej, v nove zmage."

Slovenska koprodukcijska hiša je URGH!, producentka Viva Videnović pa je pred premiero povedala, da svetovna premiera v glavnem programu 68. festivala DOK Leipzig predstavlja za dokumentarec in njegove ustvarjalce veliko priznanje in potrditev - "za izbor teme, način filmske pripovedi in sporočilnost filma". "Verjamem, da bo film v 2026 našel občinstvo tudi v naših krajih, saj naslavlja izkoriščanje delovne sile zadnjih deset let - v prvi vrsti in predvsem pa poslanstvo Delavske svetovalnice," so navedli njene besede.

Glavni protagonisti filma so socialna delavka Laura Orel, sindikalni aktivist Goran Lukić in nekdanji električar Goran Zrnić. K njim se zatečejo številni prevarani in lačni delavci, ljudje, ki so ostali brez prigaranega plačila in brez upanja na boljši jutri. Kot še piše v sporočilu za javnost, je ekipa Delavske svetovalnice njihova edina zaveznica v boju za pravico.

Lukić iz Delavske svetovalnice je o filmu Kar je treba storiti povedal, da je ta za Delavsko svetovalnico skozi leta snemanja postal veliko več kot film. "Je ogledalo našega dela, naših uporabnikov. Brez filtra - tako, kakor je bilo, in tako, kakor bo še naprej. Včasih grobo, včasih smešno, včasih navihano, včasih žalostno, včasih tragično. Brez olepšav, brez izgovorov. Predvsem pa, in kar je najbolj pomembno: z vsemi delavskimi obrazi, ki nam hkrati govorijo na tisoče zgodb. Le slišati in videti jih je treba. In dokumentarni film Kar je treba storiti to tudi naredi. Dovoli si iti v delavsko intimo za delavskimi zgodbami, ki po navadi hitro poniknejo v zakotje medijske pokrajine."

Pri filmu so sodelovali še dramaturginja Olga Dimitrijevič, montažerka Klara Šovagović, za oblikovanje in mešanje zvoka so poskrbeli v studiu za postprodukcijo zvoka 001.