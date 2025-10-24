»Iz mesta smo hoteli umakniti korporativno oglaševanje« IZJAVA DNEVA 24. 10. 2025

"Kje se ustaviti? Organizacijo Adblock Bristol smo ustanovili, ker smo iz mesta hoteli umakniti korporativno oglaševanje. Sliši se radikalno, a obstajajo mesta, ki so to storila. V Grenoblu v Franciji so leta 2015 odstranili večino oglasnih panojev, župan je želel, da bi bilo mesto manj stresno za življenje. Tudi v brazilskem Sao Paulu so odstranili večino oglasnih panojev in zelo presenetljivo je, da so to storili v tako velikem mestu. Tudi v nekaterih ameriških zveznih državah so umaknili oglaševanje z veleplakati. Na vaše vprašanje sem začela odgovarjati z druge strani …"

"Če bi imela eno željo, bi iz naših življenj odstranila oglase, ki spodbujajo potrošniški način življenja, saj menim, da nikomur ne koristijo. Prvi korak do tega cilja pa je umikanje najbolj škodljivih oglasov. Začela bi s prepovedjo oglaševanja izdelkov z visokim ogljičnim odtisom, ki poganja podnebno krizo. Torej s prepovedjo oglaševanja industrije fosilnih goriv in avtomobilov, razen morda električnih, a tudi tu moramo biti pozorni na način, kako se oglašujejo, saj gre še vedno za izdelek, ki ga ne nujno potrebuje vsakdo. Potem je tu del živilske industrije, ki dobavlja meso, mlečne izdelke, jajca, ribe oziroma izdelke, ki prispevajo k podnebnemu zlomu, onesnaževanju, trpljenju živali. Prepovedati bi morali oglaševanje iger na srečo, ki sicer ni visokoogljično, a nikakor ni dobro za nas. Umaknili smo oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov, ker vemo, kako zelo škodljivi so. Prav tako vemo, da so izjemno škodljivi tudi omenjeni izdelki, pa kljub vsemu dovoljujemo, da se jim namenja toliko prostora za oglaševanje. O tem bi se morali pogovoriti."

(Nicola Wilks, soustanoviteljica britanske organizacije Adfree cities, ki si na nacionalni ravni prizadeva za strožjo regulacijo oglaševanja v javnih prostorih o tem, ali bi morali omejiti oglaševanje vsega, kar posredno ali neposredno prispeva k poglabljanju podnebne krize; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)