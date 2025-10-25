»Vprašanje prihodnosti ni, koliko služb bo ostalo, temveč to, kakšne bodo« IZJAVA DNEVA 25. 10. 2025

"Medtem ko nas mediji in tehnološki preroki svarijo pred svetom brez dela, ki ga bo umetna inteligenca opravila namesto nas, resničnost kaže nasprotno sliko: dela bo več, ne manj. Vprašanje prihodnosti ni, koliko služb bo ostalo, temveč to, kakšne bodo – ali bomo v njih bolj svobodni ali pod večjim nadzorom, bolje plačani ali še bolj izčrpani, ali bomo delali zato, da bi živeli, ali živeli zato, da bi delali."

"Res je, da se bo marsikateri poklic spremenil ali celo izginil, tako kot so izginili mnogi po izumu parnega stroja. A tako kot tedaj tudi zdaj velja: dela ne bo nič manj – prej več. Problem torej ni količina dela, temveč njegova kakovost. Pravo vprašanje ni, ali bomo imeli delo, ampak kakšno delo bomo imeli. Bodo službe boljše ali slabše? Bodo ljudje bolj avtonomni ali bolj nadzorovani? Bodo bolje plačani ali ceneje izkoriščani? Bodo bolj zadovoljni ali bolj izgoreli."

(Dr. Dejan Verčič, komunikolog, profesor na FDV, o tem, ali lahko stroji nadomestijo človeške možgane; v kolumni za Večer)