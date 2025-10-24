Nekdanji pripadnik Rumenih jopičev pravnomočno obsojen Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti STA

24. 10. 2025

Sodba Urbana Purgarja, ki je bil lani julija obsojen zaradi groženj ministrici za zunanje zadeve Tanji Fajon, je postala pravnomočna, poroča Dnevnik. Obsodili so ga zaradi javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Obsojen je na pogojno kazen osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Zaradi groženj aktivistu Jaši Jenullu pa mu bodo sodili znova.

Urban Purgar, v preteklosti pripadnik tako imenovanih Rumenih jopičev in urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije, je pred štirimi leti na družbenem omrežju X grozil grozil tedanji evropski poslanki in zdajšnji zunanji ministrici Tanji Fajon ter aktivistu Jaši Jenullu. Poleg tega je poveličeval Adolfa Hitlerja.

Urban Purgar, v preteklosti pripadnik Rumenih jopičev in urednik skrajno desne Nacionalne tiskovne agencije, je grozil Tanji Fajon in Jaši Jenullu. Poleg tega je poveličeval Adolfa Hitlerja.

Sodnica Jerca Oblak je pred letom odločila, da gre pri tem za nedvoumno kaznivo dejanje javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ki govori tudi o zanikanju, odobravanju, opravičevanju in zagovarjanju genocida, holokavsta, hudodelstva zoper človečnost, vojnega hudodelstva in agresije.