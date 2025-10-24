Kaj ostane, če se odrečemo nafti, premogu, plinu in fosilnemu gorivu?

IZJAVA DNEVA

24. 10. 2025

"Izjemno pomembno je, da se ne zanašamo samo na eno tehnologijo. Naše naravne danosti so voda, katere potencial smo že precej izkoristili, do neke mere sonce – vendar bi za resno izkoriščanje sončne energije potrebovali bistveno več skladiščenja baterij oziroma črpalnih elektrarn. Če se odrečemo nafti, premogu, zemeljskemu plinu, fosilnemu gorivu, ki povzroča toplogredne učinke, potem nam za pokritje vseh potreb ostane samo še jedrska energija."

(Leon Cizelj, v. d. direktorja Instituta Jožef Stefan, o tem, da ne smemo biti odvisni le od enega vira; v oddaji Ob osmih na Radiu Slovenija)

Jedrska elektrarna Krško

Jedrska elektrarna Krško
© Luka Dakskobler

