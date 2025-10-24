Ukrajinski napad na Moskvo Ranjenih naj bi bilo pet ljudi STA

24. 10. 2025

Ukrajina je ponoči z droni napadla širše območje Moskve, pri čemer je bilo v Krasnogorsku na obrobju ruske prestolnice ranjenih pet ljudi, je danes na Telegramu sporočil guverner moskovske regije Andrej Vorobjov. Ruski napadi so medtem v južni ukrajinski regiji Herson zahtevali tri življenja, 14 je ranjenih.

Po besedah Vorobjova je dron v Krasnogorsku zadel stanovanjsko stavbo, katere prebivalce so evakuirali. Med ranjenimi naj bi bil tudi otrok, poročajo tuje tiskovne agencije.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je zračna obramba ponoči sestrelila skupno 111 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov nad 13 regijami. Večino so jih sestrelili na jugu države.

Rusija je v zadnjih tednih okrepila napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo, zlasti energetsko, zaradi česar se na tisoče Ukrajincev sooča z težavami v oskrbi z elektriko. V odgovor je Kijev okrepil napade na ruske zahodne regije ter naftne in plinske objekte, medtem ko Moskvo in območje v njeni okolici od začetka vojne napada poredkoma.

Ponoči je Rusija izvedla nove napade na Ukrajini. V južni regiji Herson je rusko obstreljevanje zahtevalo tri življenja, 14 je ranjenih, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Skupno so ruske sile po podatkih ukrajinske vojske nad državo izstrelile 128 dronov, zračna obramba jih je sestrelila 72. "Napad še traja, več sovražnih brezpilotnih letalnikov je še vedno v ukrajinskem zračnem prostoru," je še sporočila vojska.

Ruska vojska pa je danes zatrdila, da je na vzhodu Ukrajine zavzela še štiri vasi, in sicer po eno v regijah Harkov in Dnipropetrovsk ter dve v regiji Doneck.