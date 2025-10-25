»Velike vojne Rusije proti Evropi ne bo konec še več generacij« IZJAVA DNEVA 25. 10. 2025

"Lahko, a ne na način, da bi Rusijo spremenili. V zgodovini so jo spreminjali zgolj veliki strateški porazi. Da bi to državo prepričali, da je obdobje imperijev mimo in ne gre oživljati imperija z vojaško silo, je malo verjetno. Zmogljivosti in volje evropskih držav, da bi se bojevali z Rusijo, je verjetno dovolj le, da za krajši čas ustavijo napredovanje Rusije, in to je optimistična ocena. Velike vojne Rusije proti Evropi ne bo konec še več generacij, vojna v Ukrajini pa se lahko na neki točki ustavi."

(Keir Giles, avtor Natovega priročnika o ruskem informacijskem vojskovanju, o tem, ali lahko Evropa premaga Rusijo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)