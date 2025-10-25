»Velike vojne Rusije proti Evropi ne bo konec še več generacij«

IZJAVA DNEVA

25. 10. 2025

"Lahko, a ne na način, da bi Rusijo spremenili. V zgodovini so jo spreminjali zgolj veliki strateški porazi. Da bi to državo prepričali, da je obdobje imperijev mimo in ne gre oživljati imperija z vojaško silo, je malo verjetno. Zmogljivosti in volje evropskih držav, da bi se bojevali z Rusijo, je verjetno dovolj le, da za krajši čas ustavijo napredovanje Rusije, in to je optimistična ocena. Velike vojne Rusije proti Evropi ne bo konec še več generacij, vojna v Ukrajini pa se lahko na neki točki ustavi."

(Keir Giles, avtor Natovega priročnika o ruskem informacijskem vojskovanju, o tem, ali lahko Evropa premaga Rusijo; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:

Preberite tudi

Kako postati Slovenec?

Kakšna sreča, da se nam ni treba učiti slovenščine pri 30 ali celo 50 letih

»Fental te bom z lastnimi rokami«

Če razkrivaš skrajno desnico, prejmeš grožnje

Naslovna tema

Ne streljajte na Božička

Vlada Roberta Goloba je izpeljala toliko sistemskih sprememb, da so se zoper njo postavile skoraj vse najmočnejše interesne skupine v državi