»Bistvo božiča je potrošnja« IZJAVA DNEVA 26. 10. 2025

"Črni petek je ameriška stvaritev, ki se je po svetu razširila predvsem za Amazonom. Bistvo črnega petka je enako bistvu Amazona – kupovanje stvari brez pomisleka. Amazon je spletno nakupovalno izkušnjo tako pohitril in poenostavil, da sploh nimaš časa razmisliti, ali potrebuješ, kar kupuješ. Črni petek te nagovarja, da moraš imeti določeno stvar in da gre za res dobro kupčijo. Študije v Veliki Britaniji so pokazale, da večina teh "dobrih ponudb" črnega petka sploh ni dobrih. Tudi z božičem se poveča potrošniških sporočil, ki nam sporočajo, da je bistvo božiča potrošnja, kajne? Nagovarjajo nas, da kupujemo ogromno stvari in pojemo ogromno hrane."

(Nicola Wilks, soustanoviteljica britanske organizacije Adfree cities, ki si na nacionalni ravni prizadeva za strožjo regulacijo oglaševanja v javnih prostorih in za prepoved oglaševanja izdelkov z visokim ogljičnim odtisom, ki poganjajo podnebno krizo, o tem, kaj je bistvo črnega petka; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)