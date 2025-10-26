Odstopila ministra za pravosodje in notranje zadeve Premier Robert Golob je odstop Andreje Katič in Boštjana Poklukarja že sprejel STA

26. 10. 2025

Andreja Katič, Robert Golob in Boštjan Poklukar

© Gov.si

Po sobotnem nasilnem dogodku, v katerem je bil v Novem mestu ubit 48-letni moški, sta ministrica za pravosodje Andreja Katič in notranji minister Boštjan Poklukar ponudila odstop, premier Robert Golob pa ga je sprejel, je Golob povedal v izjavi po nedeljskem izrednem sestanku, sklicanem zaradi dogodka.

Kot je v izjavi po izrednem sestanku na vladi dejal Golob, do tega tragičnega dogodka ne bi smelo priti. Že v ponedeljek bo o odstopih obeh ministrov seznanil državni zbor in v naslednjih dneh predlagal novi imeni. "Ljudje imajo pravico do varnosti in ta pravica včeraj ni bila uresničena," je dejal premier in izrekel iskreno sožalje družini svojcev umrlega.

Ob tem je zagotovil, da bo storilec, ki ga je policija že prijela, za svoja dejanja odgovarjal. "Vem, da danes vsi čutimo žalost, jezo, tudi strah. To je razumljivo. Pa vendar ne smemo dopustiti, da bi se ta bolečina sprevrgla v maščevanje ali sovraštvo. To bi le poglobilo rane in razklalo družbo," je dejal.

Golob je opozoril, da za izkoriščanje tragedije z namenom širjenja sovraštva, ustvarjanja razkola ali pozivanja k obračunavanju v naši družbi ne sme biti prostora, zato je vse, še posebej politične voditelje, zaprosil, da se vzdržijo takšnih izjav in da prispevajo k umiritvi razmer. "Vse državljanke in državljane pa prosim, da svojo bolečino spremenimo v solidarnost z družino žrtve," je dejal.

Predsednik vlade je še izrazil prepričanje, da bodo že v naslednjih dneh in tednih pripravili naslednji sveženj sprememb zakonodaje. Verjame, da bo nesrečni dogodek na nek način pospešil sprejemanje zakonodaje, ki je mogoče v preteklosti ni bilo mogoče sprejeti, pa bo zdaj družbenopolitično verjetno bolj sprejemljiva. Odstopa ministrov teh postopkov po njegovem ne bi smela pomeniti zastoja pri sprejemanju ukrepov, saj se je z obema dogovoril, da nadaljujeta s svojim delom do imenovanja naslednikov z nezmanjšano ali celo še večjo intenzivnostjo.

Bo življenje v Sloveniji v prihodnje res bolj varno?

O pozivih opozicije k odstopu celotne vlade je Golob dejal, da bi njegov odstop v tem trenutku pomenil zgolj beg pred odgovornostjo, sam pa jo namerava uporabiti za to, da bo življenje ne le na Dolenjskem, ampak v vsej Sloveniji v prihodnje bolj varno. "Ministra sta sprejela svojo odgovornost, na meni pa je, da zagotovim, da se z naslednjimi koraki v družbo vrne mir in da poskrbimo za varnost celotne družbe," je dodal.

Pravosodna ministrica Katič je povedala, da želi z odstopom zaradi objektivne odgovornosti prispevati k umiritvi razmer. Glede odzivov in pozivov drugih pa je dejala, da mora vsak premisliti o svoji odgovornosti. "Jaz sem," je še dodala ministrica.

Notranji minister Poklukar je opozoril, da je vsakršno nasilje povsem nesprejemljivo. "Še enkrat ostro obsojam včerajšnji dogodek. Vsako nasilje v družbi je popolnoma nesprejemljivo, tudi zaradi tega prevzemam objektivno odgovornost in podajam svoj odstop," je povedal Poklukar.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je povedal, da je bila policija v zgodnjih jutranjih urah v soboto obveščena o pretepu pred gostinskim lokalom, kjer je bil poškodovan 48-letni moški. Kljub takojšnjemu posredovanju policistov in reševalcev je moški zaradi hudih poškodb v večernih urah v bolnišnici umrl.

"Gre za tragičen in nesprejemljiv dogodek, ki znova opozarja, da nasilje nima in ne sme imeti mesta v naši družbi. Vsako življenje je dragoceno," je dejal prvi mož slovenske policije in povedal, da so takoj začeli z intenzivno kriminalistično preiskavo, opravili ogled kraja dogodka, zbrali obvestila, zavarovali najdene sledi ter jih poslali v analizo. Še isti dan so prijeli 21-letnega osumljenca kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Sicer pa po njegovih besedah preiskava okoliščin in motiva dejanja še poteka, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Kje je policija?

Ob tem je Petrič zatrdil, da policija na območju Novega mesta in celotne države z različnimi aktivnostmi vsakodnevno skrbi za varnost ljudi. Zaveda se, da se varnostne zadeve spreminjajo, zato tudi sproti prilagajajo svoje delo, od prerazporejanja policistov do okrepljenega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi in drugimi institucijami. Na Policijski upravi Novo mesto po njegovih besedah deluje posebna skupina, ki prednostno obravnava kazniva dejanja, ki najbolj ogrožajo občutek varnosti prebivalcev.

"Razumemo zaskrbljenost javnosti, vendar želim poudariti, da je policija v zadnjem obdobju uspešno preiskala vsa najhujša kazniva dejanja. Občane pozivamo, naj ob zaznavi nasilja ali drugih kaznivih ravnanj nemudoma obvestijo policijo na številko 113. Samo skupaj lahko ohranimo varnostno okolje, v katerem bodo ljudje živeli brez strahu. Policija bo tudi v prihodnje odločno ukrepala zoper vsakršno nasilje in vztrajala pri svojem temeljnem poslanstvu - zaščiti življenj, preprečevanju nasilja in krepiti zaupanja med ljudmi in policijo," je dejal Petrič.

V zvezi z neuradnimi informacijami, da je policija na kraju dogodka posredovala že dve uri prej in po popisu udeležencev pretepa zapustila prizorišče, je Petrič potrdil, da so policisti tam dejansko bili na intervenciji, vendar je šlo za dva povsem nepovezana dogodka, z drugačnimi oblikami kršitev in drugimi udeleženci. Prišlo je namreč do pretepa med tremi osebami, pri čemer sta bila dva lažje poškodovana, vendar nista želela podati predloga za pregon, zato policija dogodek obravnava kot prekršek.