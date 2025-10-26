Golob napovedal radikalne ukrepe pri reševanju romskih vprašanj V Novem mestu je že okrepljena policijska enota STA

26. 10. 2025

Predsednik vlade Robert Golob je po obisku v Novem mestu v izjavi za medije napovedal radikalne ukrepe na področju romskih vprašanj, ki jih bodo dorekli v torek. V Novem mestu je že okrepljena policijska enota, napovedal je tudi posebno policijsko enoto, dodatne policiste iz drugih krajev in pravno podlago za opravljanje dela policistov.

Golob je danes po sestanku z županom Novega mesta Gregorjem Macedonijem in drugimi predstavniki jugovzhodnih občin dejal, da "bodo radikalno posegli na nekatera področja, ki se do sedaj niso obravnavala ustrezno". Pojasnil je, da bodo v ponedeljek policijske enote popolnjene, prišli bodo tudi policisti iz drugih krajev Slovenije. To so sklenili z namenom vzpostavitve ne le miru, ampak predvsem varnosti vseh občanov.

Po premierjevih besedah se popolnoma zavedajo, "da brez radikalnih posegov ne bo šlo". Pri tem je dodal, da bodo ukrepi šli v smer, kako policiste "tudi pravno okrepiti, da bodo lahko svoje naloge uspešno opravljali".

Poudaril je, da je danes dolžnost vseh politikov v Sloveniji, da smrtna žrtev po sobotnem napadu pred lokalom v Novem mestu ne bo zaman v borbi s kriminalom, v tem primeru v romskih naseljih. "To je naša zaveza in mora biti skupen cilj celotnega naroda. To ne more biti stvar samo ene občine, samo ene pokrajine, še najmanj pa to ne more biti stvar političnih strank in političnih preigravanj," je zatrdil po sestanku, ki sta se ga udeležila tudi ministra v odstopu Andreja Katič in Boštjan Poklukar.

"Danes je žalosten dan za Novo mesto. Vsa skupnost je resnično pretresena, zgrožena in jezna. Veliko stvari je bilo namreč pometanih pod preprogo. Ljudje imajo ogromno osebnih izkušenj z varnostno problematiko in seveda ob tem tragičnem dogodku v en glas govorimo: dovolj je. Nekaj se mora korenito spremeniti. Tisti, ki tega niso razumeli, ki niso poslušali, bodo morali zdaj res radikalno spremeniti stvari."

Premier Golob je politične voditelje tudi pozval, da enako kot župani stopijo skupaj in poiščejo pot, da bodo vsi v celi Sloveniji, tudi na Dolenjskem, spet živeli v varni družbi. Kot je dejal, razume občutke jeze in strahu. Hkrati pa je poudaril, da to ne sme zapeljati k pozivom k oboroževanju. Kot je dejal, so vsi dolžni presekati sedanje stanje na področju romskih vprašanj, ki ni nastalo čez noč, ampak je plod desetletij zanemarjanja tega področja.

Tudi župan Novega mesta Gregor Macedoni je v izjavi za medije izpostavil, da se morajo zadeve korenito spremeniti. "Dovolj je," je poudaril. Pozval je k sistemskih spremembah, saj so se "razmere v družbi in na terenu spremenile".

Med drugim je povedal, da so predlagali daljše obdobje stalne prisotnosti policije v bližini romskih naselij. Zagotovil za spremembo zakonodaje na področju romskih vprašanj danes niso dobili, pričakuje pa, da se bo to zgodilo v torek, ko se bo mestni svet sestal na izredni seji.

Verjame, da je ob tem dogodku veliko dvomov v delovanje policije. Pri tem je Macedoni zagotovil, da je bila policija na terenu in da ne želi kazanja policije s prstom proti tožilstvu in sodstvu ter obratno.

Povedal je tudi, da ima varnostna problematika svoje korenine na področju socialnih zadev in delovnopravne zakonodaje. Pričakuje, da bo minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec povedal, zakaj te politike ne delujejo. Meni, da Slovenija del državljanov peha na pot povzročanja kriminalnih dejanj.

Pred lokalom v Novem mestu, kjer se v znak protesta še vedno zbirajo občani, so v soboto okoli 2.30 ure napadli 48-letnega moškega, ki je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina Romov, policija pa je v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 21 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil ta edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo. Napadeni je v soboto zaradi poškodb umrl v bolnišnici.