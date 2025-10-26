Varuh človekovih pravic / »Država je odpovedala pri vključevanju Romov« Izbruhi nasilja so odsev sistemskih pomanjkljivosti STA

26. 10. 2025

Romsko naselje v Dobruški vasi v občini Škocjan. Brez tekoče vode.

© Borut Krajnc

Varuh človekovih pravic je v odzivu na novomeško tragedijo odločno obsodil vsakršno nasilje. Država je po oceni Varuha odpovedala pri vključevanju Romov. Ob tem je opozoril, da je pravica do varnosti eden od temeljnih stebrov zaupanja v pravno državo, in dodal, da incident razkriva globlje družbene in sistemske težave.

"Izbruhi nasilja so odsev sistemskih pomanjkljivosti," je zapisano na spletni strani Varuha. Ob tem so spomnili, da Varuh že vrsto let opozarja na pomanjkanje trajnostnih in vključujočih ukrepov, getoizacije, prostorske in socialne segregacije ter neenake možnosti, ki poglabljajo razlike, krepijo nezaupanje in onemogočajo sobivanje.

Dogodek bi moral zato biti alarm za nujno in temeljito prenovo pristopa do romske problematike in razumevanja varnosti, socialne kohezije in preprečevanja nasilja v družbi, meni Varuh.

Ob tem znova poudarja, da se noben običaj ali navada etične skupnosti ne more uporabljati kot opravičilo za nezakonita dejanja. Posebne pravice, kot jih ima romska skupnost v 65. členu Ustave, po mnenju varuha ne pomenijo zaščite pred odgovornostjo za protipravno dejanje. "Na kazenskopravnem področju, kot skrajnem ukrepu, smo in moramo biti vsi enaki pred zakonom," je dodal.

V objavi je Varuh komentiral tudi odstope ministrice za pravosodje Andreje Katič in notranjega ministra Boštjana Poklukarja. Zdi se mu, da je prevzemanje objektivne odgovornosti pomembno, vendar ne sme biti to le politična gesta, temveč mora sistemsko odgovornost prevzeti tudi država, zato vlado, pristojna ministrstva in vse odgovorne naproša, naj začnejo odpravljati vzroke, saj vsak dan pomeni več tveganja za tragedije.

"Država mora z odločnimi, premišljenimi in vključujočimi ukrepi zagotoviti varno sobivanje in varstvo pravic vseh ne glede na etnično pripadnost, socialne ali osebne okoliščine posameznika," je zapisal Varuh. Pristojne organe poziva tudi, da svoje delo opravijo hitro, temeljito in učinkovito, saj lahko le tako utrdijo zaupanje v njihovo delo.

Varuh na vse posameznike in ostale javne akterje apelira, naj tragedije ne izkoriščajo za širjenje sovraštva in opozarja, da odgovornost za dejanja posameznikov ne sme pasti na celotno skupnost.

Pred lokalom v Rozmanovi ulici v Novem mestu so v soboto okoli 2.30 napadli 48-letnega moškega, ki je zaradi poškodb umrl v bolnišnici. Policija je 21- letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti prijela. Vrstijo se obsodbe nasilja, pozivi k ukrepanju. Tako je policija že okrepila prisotnost na terenu, vlada pa naj bi do torka pripravila nabor ukrepov in jih predstavila na izredni seji novomeškega občinskega sveta.