»Vojna, ki bi morala trajati en teden, se zdaj bliža četrtemu letu« Trump Putinu očital, da bi moral namesto testiranja raket končati vojno STA

27. 10. 2025

Predsednik ZDA Donald Trump in ruski predsednik Vladimir Putin

© Shealah Craighead / Bela hiša / Flickr

Ameriški predsednik Donald Trump je danes nedavno rusko testiranje nove manevrirne rakete na jedrski pogon označil za neprimerno. Ponovil je, da bi se ruski predsednik Vladimir Putin moral osredotočati na končanje vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Moral bi končati vojno. Vojna, ki bi morala trajati en teden, se zdaj bliža četrtemu letu. To bi moral storiti namesto testiranja raket," je Trump dejal na krovu letala Air Force One na poti na Japonsko.

Putin je pred tem v nedeljo potrdil, da je Moskva na nedavnih vojaških vajah uspešno testirala raketo burevestnik. Po njegovih besedah je bil to njen odločilni preizkus. Poveljnika vojske je pozval k vzpostavitvi infrastrukture za njeno uvedbo v oborožene sile.

Ameriški predsednik si od vrnitve v Belo hišo prizadeva za končanje vojne v Ukrajini. Kljub temu so mirovna pogajanja med Moskvo in Kijevom zastala, Trump pa je v sredo uvedel sankcije proti dvema največjima ruskima naftnima družbama in izrazil nezadovoljstvo, ker njegova pogajanja s Putinom o končanju vojne ne vodijo nikamor.

Trump je sicer v nedeljo začel večdnevno turnejo po Aziji, v okviru katere se je v malezijski prestolnici Kuala Lumpur udeležil vrha Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean). Danes je nato odpotoval na Japonsko, kjer se bo v torek sestal z novo premierko Sanae Takaichi.