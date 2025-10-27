Kukla / »Priseljenci nosimo v sebi sram, ker ne pripadamo družbi«

IZJAVA DNEVA

27. 10. 2025

"Kot ženska že ob rojstvu podeduješ neko krivdo in sram, povezano s svojim spolom. Podobno je z nacionalno identiteto: priseljenci druge, tretje in vseh drugih generacij nosimo v sebi sram, ker ne pripadamo družbi, v katero so se priselili naši starši. Sama sem to zelo močno občutila v poznih devetdesetih in na začetku novega tisočletja: čutila sem, da to, kar sem in iz česar izhajam, ni pravilno in ni dovolj čisto, ker ni del tega okolja. Ko odrasteš, bolje razumeš te vzorce in se z njimi soočiš ter se prek samorefleksije bremena tudi osvobodiš."

"V življenju mi je ogromno pomagala ugotovitev, da je identiteta fluidna. Vezati se na lastno nacionalno pripadnost je v mojih očeh nesmisel, ker je to zgolj ena od kapljic v morje posameznikovega obstoja. Nacionalizma sploh ne morem razumeti, to je zame popolnoma abstrakten pojem. Biti rojen v nek prostor in se tega oklepati zgolj na podlagi določenega potnega lista, je antiteza celoviti človeški izkušnji. S tem sem se v filmu spopadala. Žensko vprašanje pa je danes v svetu, ki se spet obnaša zelo regresivno, enako relevantno kot pred stotimi leti."

(Kukla, režiserka filma Fantasy, ki je na letošnjem Festivalu slovenskega filma osvojil pet nagrad vesna, o fluidnosti identitete; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)

Prizor iz filma Fantasy

Prizor iz filma Fantasy
© Slovenski filmski center

Pisma bralcev pošljite na naslov pisma@mladina.si.

Delite članek:

Preberite tudi

Intervju

»Fašistični režimi sovražijo novinarje in sodnike. Ker so ti prva linija pričevanja. Vidijo in povedo.«

Hélène Frappat, pisateljica, filozofinja in prevajalka

Varuh človekovih pravic / »Država je odpovedala pri vključevanju Romov«

Izbruhi nasilja so odsev sistemskih pomanjkljivosti

Naslovna tema

Ne streljajte na Božička

Vlada Roberta Goloba je izpeljala toliko sistemskih sprememb, da so se zoper njo postavile skoraj vse najmočnejše interesne skupine v državi