Kukla / »Priseljenci nosimo v sebi sram, ker ne pripadamo družbi« IZJAVA DNEVA 27. 10. 2025

"Kot ženska že ob rojstvu podeduješ neko krivdo in sram, povezano s svojim spolom. Podobno je z nacionalno identiteto: priseljenci druge, tretje in vseh drugih generacij nosimo v sebi sram, ker ne pripadamo družbi, v katero so se priselili naši starši. Sama sem to zelo močno občutila v poznih devetdesetih in na začetku novega tisočletja: čutila sem, da to, kar sem in iz česar izhajam, ni pravilno in ni dovolj čisto, ker ni del tega okolja. Ko odrasteš, bolje razumeš te vzorce in se z njimi soočiš ter se prek samorefleksije bremena tudi osvobodiš."

"V življenju mi je ogromno pomagala ugotovitev, da je identiteta fluidna. Vezati se na lastno nacionalno pripadnost je v mojih očeh nesmisel, ker je to zgolj ena od kapljic v morje posameznikovega obstoja. Nacionalizma sploh ne morem razumeti, to je zame popolnoma abstrakten pojem. Biti rojen v nek prostor in se tega oklepati zgolj na podlagi določenega potnega lista, je antiteza celoviti človeški izkušnji. S tem sem se v filmu spopadala. Žensko vprašanje pa je danes v svetu, ki se spet obnaša zelo regresivno, enako relevantno kot pred stotimi leti."

(Kukla, režiserka filma Fantasy, ki je na letošnjem Festivalu slovenskega filma osvojil pet nagrad vesna, o fluidnosti identitete; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)