Novartis prevzema ameriško biofarmacevtsko podjetje Vrednost posla je dobrih 10 milijard evrov STA

27. 10. 2025

Švicarski farmacevtski velikan Novartis, ki je prisoten tudi v Sloveniji, je v nedeljo napovedal prevzem ameriškega biofarmacevtskega podjetja Avidity Biosciences. Vrednost posla, ki naj bi bil zaključen v prvi polovici prihodnjega leta, je 12 milijard dolarjev (10,1 milijarde evrov), poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so sporočili iz Novartisa, bo prevzem ustvaril pomembno partnerstvo, ki bo gradilo na njihovem strokovnem znanju na področju spinalne mišične atrofije in možnostih krepitve komercializacije zdravil proti genetskim živčno-mišičnim boleznim.

Programi na področju nevroznanosti, ki jih je vzpostavil Avidity Biosciences, bodo pod okriljem Novartisa dobili dostop do "diferencirane platforme za izvajanje ciljnega zdravljenja z RNA", so dodali.

Delničarji ameriškega podjetja bodo ob zaključku posla prejeli 72 dolarjev na delnico, kar je po navedbah AFP 46-odstotna premija glede na petkovo zaključno ceno delnice.

Do zaključka posla bosta podjetji še naprej poslovali neodvisno.

Novartisova napoved prihaja manj kot dva meseca po njihovi napovedi prevzema ameriškega podjetja Tourmaline Bio, ki se ukvarja predvsem z zdravili za srčno-žilne bolezni. Za delnico bodo odšteli 48 dolarjev, s čimer bo prevzem vreden 1,6 milijarde dolarjev (1,4 milijarde evrov). Posel naj bi bil zaključen v zadnjem letošnjem četrtletju.