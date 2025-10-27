»Nasilje ne sme postati politično orožje v rokah političnih strank« Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever za umiritev razmer STA

27. 10. 2025

Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever sta pozvali k umiritvi razmer po tragični smrti Novomeščana. Dogodek ne sme povzročiti vala novega nasilja in novih nedolžnih žrtev, so opozorili v skupnem sporočilu za javnost. Poleg tega nasilje ne sme postati orožje političnih strank.

Zveza veteranov in združenje Sever razumeta prizadetost in občutek ogroženosti prebivalcev Novega mesta in okolice po sobotnem incidentu, v katerem je umrl 48-letnik. Zapisali sta, da sta "jeza in strah v tem in ostalih primerih, ko je bila in je ogrožena varnost posameznika in skupnosti, popolnoma upravičena".

Hkrati so odgovorne na vseh ravneh pozvali, da so dolžni zagotoviti rešitve, ki bodo kratkoročno umirile razmere in zagotovile varnost vsem. Dolgoročno pa morajo zagotoviti sobivanje različnih etničnih skupin z večinskim prebivalstvom. "Storiti je treba vse, da se vsa nasilna in kriminalna dejanja posameznikov in skupin, ne glede na narodnost, vero, barvo kože ali politično pripadnost, ustavijo," so poudarili.

"Politična radikalizacija, povzročena s stalnimi obtožbami, podtikanji, potvarjanjem zgodovinskih dejstev je privedla do politične normalizacije ekstremizma. Ta se odraža v neodgovorni zahtevi po oboroževanju in prevzemu reševanja razmer 'v svoje roke'. Opozarjamo, da nasilje ne sme postati politično orožje v rokah vodij in vidnih članov političnih strank."

"Politična radikalizacija, povzročena s stalnimi obtožbami, podtikanji, potvarjanjem zgodovinskih dejstev je privedla do politične normalizacije ekstremizma. Ta se odraža v neodgovorni zahtevi po oboroževanju in prevzemu reševanja razmer 'v svoje roke'. Opozarjamo, da nasilje ne sme postati politično orožje v rokah vodij in vidnih članov političnih strank," so navedli.

Pred lokalom v Rozmanovi ulici v Novem mestu so v soboto okoli 2.30 napadli 48-letnega moškega, ki je prišel po sina. Ta naj bi ga poklical, ker naj bi mu grozila skupina Romov. Po prvih informacijah naj bi moškega pred lokalom pretepla skupina Romov, a je policija za zdaj v zvezi z dogodkom prijela enega osumljenca, starega 21 let. Šlo naj bi za povratnika. Neuradno naj bi bil edini, ki je napadel moškega, čeprav policija preiskuje tudi možnost, da je bil v napad vpleten še kdo. Moški je zaradi poškodb umrl v bolnišnici.

Vrstijo se obsodbe nasilja, pozivi k ukrepanju. Tako je policija že okrepila prisotnost na terenu, vlada pa naj bi do torka pripravila nabor ukrepov in jih predstavila na izredni seji novomeškega občinskega sveta.