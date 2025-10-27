Avstrijski kancler odločno podprl sodelovanje Izraela na Evroviziji Po mnenju Christiana Stockerja bi bila izključitev Izraela usodna napaka STA

27. 10. 2025

Avstrijski kancler Christian Stocker

© Wikimedia Commons

Avstrijski kancler Christian Stocker je v pogovoru za nemško tiskovno agencijo dpa odločno podprl sodelovanje Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije, ki bo maja 2026 na Dunaju. Kot je poudaril, bi bi bila izključitev Izraela po njegovem mnenju usodna napaka.

"Že zaradi naše zgodovine tega nikoli ne bi podprl," je v luči avstrijske odgovornosti za holokavst v pogovoru, ki je bil objavljen v nedeljo, dodal avstrijski kancler. Kot je še menil, razprava o udeležbi Izraela na tekmovanju za pesem Evrovizije meče senco na samo prireditev.

"Z veseljem se bomo predstavili kot odprta država gostiteljica," je še napovedal Stocker.

Evropska radiodifuzna zvena (EBU) je po mirovnem načrtu in prekinitvi ognja na območju Gaze preklicala za november napovedano spletno glasovanje vseh članic EBU glede sodelovanja Izraela, bo pa razprava o tem potekala na redni generalni skupščini zveze, ki bo 10. decembra.

Nekatere države, kot so Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska, so predhodno zagrozila z bojkotom, če bo na evrovizijskem tekmovanju nastopil Izrael, ki je zanje odgovoren za trpljenje palestinskega ljudstva na območju Gaze.

Stocker v pogovoru za dpa ni komentiral preteklih navedb, da naj bi avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki jo vodi, v ozadju celo pritiskala na avstrijsko radiotelevizijo ORF, da se v primeru izključitve Izraela umakne kot organizator dogodka. Generalni direktor ORF Roland Weissmann je v nedavnem pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA glede tega pojasnil, da sodelovanje na Evroviziji vključuje tudi to, da mora zmagovalec gostiti naslednje tekmovanje, za katerega po njegovem velja, da "ni politični, ampak glasbeni dogodek".

Kot je še povedal Weissmann, je zanj jasno, da Izrael mora sodelovati na evrovizijskem tekmovanju, kar namerava doseči tudi z rednimi pogovori s članicami EBU in s prepričevanjem tistih, ki so zagrozila z bojkotom v primeru sodelovanja Izraela. "To je čas diplomacije - pred in za kulisami," je navedel direktor ORF.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s skladbo Wasted Love na tekmovanju za pesem Evrovizije v švicarskem Baslu, bo prihodnje leto Avstrija gostila 70. tekmovanje za pesem Evrovizije. 12. in 14. maja bosta na Dunaju potekala polfinalna izbora, veliki finale bo 16. maja.