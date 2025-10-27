Nadlegovanje soproge francoskega predsednika Zlonamerni komentarji o spolu in spolnosti Brigitte Macron STA

27. 10. 2025

Brigitte in Emmanuel Macron

© www.president.gov.ua

Na sodišču v Parizu se danes začenja sojenje desetim obtoženim zaradi spletnega nadlegovanja soproge francoskega predsednika Brigitte Macron na podlagi neutemeljenih seksističnih trditev, da se je rodila kot moški in da je torej transspolna oseba. V primeru obsodbe jim grozita do dve leti zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Osem moških in dve ženski, ki so stari od 41 do 60 let, so obtoženi, da so na spletu objavljali številne zlonamerne komentarje o spolu in spolnosti Brigitte Macron, njeno 24-letno razliko s soprogom pa so celo primerjali s pedofilijo, so navedli tožilci.

Francoska prva dama je avgusta lani vložila tožbo, ki je vodila do preiskave spletnega nadlegovanja in aretacij več ljudi decembra lani in februarja letos.

Med obtoženimi je med drugimi publicist Aurelien Poirson-Atlan, na družbenih omrežjih znan kot Zoe Sagan, ki ga povezujejo s krogi, ki širijo teorije zarote. Obtožena je tudi ženska, ki se predstavlja kot duhovni medij Amandine Roy in ki jo je Macronova soproga zaradi obrekovanja tožila že leta 2022.

Z neutemeljenimi govoricami, da je bila Brigitte Macron ob rojstvu moški, in z nenehnimi kritikami njune razlike v letih, se francoski predsedniški par sooča vse od Macronove izvolitve leta 2017. Širi in ponavlja jih skrajna desnica ter teoretiki zarot v Franciji in ZDA.

Predsedniški par je v ZDA julija vložil tožbo zaradi obrekovanja proti ameriški desničarski vplivnici Candace Owens, ki je blizu konservativnemu gibanju MAGA in je znana po svojih antisemitskih in proruskih stališčih. V svojem podkastu je objavila serijo videoposnetkov z naslovom Postati Brigitte o tem, da se je Brigitte Macron rodila kot moški.

Mnogi obtoženci, ki jim bodo danes sodili v Parizu, so delili njene objave. V eni od njih so trdili, da je 2000 ljudi v domačem kraju predsedniškega para pripravljeno iti od vrat do vrat, da bi prišli do dna tej aferi.

Tarča dezinformacij o njihovem spolu ali spolnosti so bile sicer v preteklosti tudi številne druge političarke, med njimi nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama, nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris in nekdanja premierka Nove Zelandije Jacinda Ardern, še navaja AFP.

