Anketa / Katero politično stranko bi volili? Javno mnenje STA

27. 10. 2025

Premier Robert Golob in Janez Janša med primopredajo vladnih poslov leta 2022

© Kabinet predsednika vlade / Gov.si

Zadnja javnomnenjska anketa Mediane za POP TV razkriva, da med političnimi strankami še vedno vodi Janševa SDS, za njo se je uvrstilo Golobovo Gibanje Svoboda, na tretjem mestu pa so Socialni demokrati (SD).

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 33,6 odstotka vprašanih, kar je 1,5 odstotne točke manj kot septembra. Nekaj več kot polovica oz. 53,2 odstotka vprašanih vlade ne podpira, septembra je delež znašal 51,5 odstotka. Delež neopredeljenih pa ostaja primerljiv s septembrskih 13,3 odstotka, tokrat je bil 13,2 odstotka.

Če bi bile volitve na dan, ko so anketirani odgovarjali na vprašanja, bi 20,6 odstotka vprašanih obkrožilo SDS, kar je dobro odstotno točko manj kot septembra (21,7 odstotka). Gibanje Svoboda bi obkrožilo 16,6 odstotka, kar je pol odstotne točke manj kot v septembru (17,1). Koalicijski SD je podpora z septembrskih 7,1 padla na 6,1 odstotka.

1. SDS - 20,6 %

2. Gibanje Svoboda - 16,6 %

3. SD - 6,1 %

4. Demokrati - 4,1 %

5. NSi - 3,9 %

6. Prerod - 3,8 %

7. Levica - 3,7 %

8. Resni.ca - 3,76 %

9. SNS - 2,4 %

10. Pirati - 1,7 %

Sledijo Demokrati s 4,1 odstotka (septembra 3,1 odstotka), NSi s 3,9 odstotka (5,3 odstotka), medtem ko bi stranko Prerod obkrožilo 3,8 odstotka vprašanih. Podpora je padla tudi Levici, to bi obkrožilo 3,7 odstotka oziroma 0,7 odstotne točke manj kot septembra (4,4 odstotka).

Enako podporo kot septembra bi vprašani v oktobru namenili Resni.ci, obkrožilo bi jo 3,6 odstotka vprašanih. Na devetem mestu je SNS z 2,4-odstotno podporo (septembra 1,6 odstotka), sledijo Piratska stranka Slovenije s 1,7-odstotno podporo (1,9 odstotka), Vesna z 1,5 odstotka (1,2 odstotka) in SLS z 1,4 odstotka (1,1 odstotka).

Zelene Slovenija bi oktobra obkrožilo 0,1 odstotka vprašanih (0,9 odstotka), druge stranke pa 1,3 odstotka (1,9 odstotka). Neopredeljenih je 16,9 odstotka (septembra 21,4 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, se je v primerjavi s septembrom povišalo, s 5,8 na 9,1 odstotka. Z 1,5 na 1,7 odstotka pa se je povišal delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, če bi bile volitve jutri, ni želel odgovoriti.

Delo DZ je v oktobrski anketi podprlo 28 odstotkov vprašanih, ne podpira pa ga 56 odstotkov. Ostalih 14 odstotkov pa je neopredeljenih.

Najbolj priljubljena ostaja Nataša Pirc Musar

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledi prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, na tretjem mestu je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Prvak Demokratov Anže Logar se je uvrstil na peto mesto, predsednik NSi Jernej Vrtovec pa na dvanajsto.

Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob je na 13. mestu, minister za delo Luka Mesec na 15. mestu, predsednik SDS Janez Janša pa na 19. mestu.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 20. in 23. oktobrom na reprezentativnem vzorcu 709 polnoletnih prebivalcev Slovenije.