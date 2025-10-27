Vodja poslancev SD / »Ko je treba, smo sposobni zamenjati voditelja« IZJAVA DNEVA 27. 10. 2025

"Kot tradicionalna stranka smo včasih komu trn v peti zaradi nekaterih starih zamer, vendarle pa se je SD skozi čas spreminjala tudi kadrovsko. Morda so novi obrazi v politiki bolj zanimivi za ljudi, mi pa smo v preteklosti večkrat dokazali, na kakšen način delujemo. Tudi SD ima veliko novih članov, marsikdo od nas pred desetimi leti ni bil prisoten v politiki na nacionalni ravni. Smo stranka, ki presega enega človeka, čeprav nas je v nekem obdobju močno zaznamoval Borut Pahor v vlogi predsednika."

"Smo stranka, ki gradi na ljudeh. Ko je treba, smo sposobni zamenjati voditelja. SD je znala prepoznati dobre kadre in jih postaviti v ospredje. V tem mandatu smo vse tri koalicijske stranke potrebovale nekaj časa, da smo se naučile delati druga z drugo. Spoštujem oba koalicijska partnerja in predsednika vlade. Resda smo bili ob kakšnem dobronamernem nasvetu preslišani, a vendarle smo si znali izboriti določen status. Dokazali smo, da smo vredni zaupanja. Ne morem trditi, da smo v koaliciji neenakovredni. Če bi bilo tako, bi lahko izstopili iz koalicije, zagotovo pa si vsaka stranka sama ustvarja svoj položaj."

(Meira Hot, nova vodja poslancev SD, o tem, v kolikšni meri je SD enakovreden koalicijski partner; v intervjuju za Večer)