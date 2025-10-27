»Socialistična partija Srbije je bila v resnici nacionalistična stranka«

IZJAVA DNEVA

27. 10. 2025

"Pravijo, da je Srbija družba kapitalistične (pol)periferije. Na družbeno dinamiko vplivajo zgodovina nasilnega razpada Jugoslavije, državljanska vojna in vojni zločini v nacionalističnih kontekstih 90. let, skupaj z mednarodnimi sankcijami, sledil je vedno prisoten 'problem' Kosova in Natovega bombardiranja leta 1999. V 90. letih prejšnjega stoletja je Socialistična partija Srbije podedovala socializem le v imenu – v resnici je bila nacionalistična stranka, ki je državo popeljala v vojno. Politična in gospodarska 'tranzicija' v začetku leta 2000 sta uničili še tisto malo, kar je v gospodarstvu ostalo od socialistične zapuščine, in sicer s privatizacijo in razgradnjo javnih podjetij, kar je škodovalo številnim delavskim družinam. Zato imajo danes mnogi državljani težave tako s tem, kar ima v imenu 'socialistično', kot s tistim, kar ima v imenu 'demokratično', in to povzroča izzive pri razvoju politik za boj proti neenakostim in zagovarjanju teh v širši družbi."

(Tatjana Nikolić, raziskovalna sodelavka Inštituta za gledališče, film, radio in televizijo Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu, o tem, da je neenakost tudi v Srbiji sistemski problem; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)

Slobodan Milošević, predsednik centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije in Milan Kučan, predsednik centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije v Beogradu konec osemdesetih

Eden od prvih voditeljev Socialistične partije Srbije je bil Slobodan Milošević (levo), nekdanji predsednik centralnega komiteja Zveze komunistov Srbije. Na fotografiji z Milanom Kučanom (desno), takrat predsednikom centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. Fotografija je nastala v Beogradu konec osemdesetih let prejšnjega stioletja.
© Vican Vicanović

Kultura

KOMENTAR DNEVA

