»Socialistična partija Srbije je bila v resnici nacionalistična stranka« IZJAVA DNEVA 27. 10. 2025

"Pravijo, da je Srbija družba kapitalistične (pol)periferije. Na družbeno dinamiko vplivajo zgodovina nasilnega razpada Jugoslavije, državljanska vojna in vojni zločini v nacionalističnih kontekstih 90. let, skupaj z mednarodnimi sankcijami, sledil je vedno prisoten 'problem' Kosova in Natovega bombardiranja leta 1999. V 90. letih prejšnjega stoletja je Socialistična partija Srbije podedovala socializem le v imenu – v resnici je bila nacionalistična stranka, ki je državo popeljala v vojno. Politična in gospodarska 'tranzicija' v začetku leta 2000 sta uničili še tisto malo, kar je v gospodarstvu ostalo od socialistične zapuščine, in sicer s privatizacijo in razgradnjo javnih podjetij, kar je škodovalo številnim delavskim družinam. Zato imajo danes mnogi državljani težave tako s tem, kar ima v imenu 'socialistično', kot s tistim, kar ima v imenu 'demokratično', in to povzroča izzive pri razvoju politik za boj proti neenakostim in zagovarjanju teh v širši družbi."

(Tatjana Nikolić, raziskovalna sodelavka Inštituta za gledališče, film, radio in televizijo Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu, o tem, da je neenakost tudi v Srbiji sistemski problem; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)