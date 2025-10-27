»Generalni direktor policije naj nemudoma še dodatno okrepi prisotnost policistov« Minister izdal usmeritve in obvezna navodila generalnemu direktorju policije STA

27. 10. 2025

Boštjan Poklukar, minister na notranje zadeve

© Borut Krajnc

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je po sobotnem tragičnem dogodku v Novem mestu generalnemu direktorju policije Damjanu Petriču izdal usmeritve in obvezna navodila za zagotavljanje varnosti prebivalcev jugovzhodne Slovenije. Petrič mora še dodatno okrepiti prisotnost policistov v regiji, policijska preiskava mora potekati hitro.

Ministrstvo za notranje zadeve ugotavlja, da varnostne razmere v jugovzhodni Slovenije še vedno niso stabilne. V sporočilu za javnost so pojasnili, da posamezna nasilna dejanja še vedno ogrožajo osebno varnost posameznikov in njihovo premoženje. Po njihovih navedbah je temeljna naloga policije varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi, zato je dolžna preprečevati, odkrivati in preiskovati kazniva ravnanja, odkrivati in prijemati storilce teh dejanj ter jih izročati pristojnim organom.

"Generalni direktor policije naj nemudoma še dodatno okrepi prisotnost policistov na območju jugovzhodne Slovenije na krajih, kjer obstaja tveganje, da se bodo izvrševala kazniva ravnanja z elementi nasilja. Za to mora dosledno uporabiti vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire," so zapisali.

"Generalni direktor policije naj nemudoma še dodatno okrepi prisotnost policistov na območju jugovzhodne Slovenije na krajih, kjer obstaja tveganje, da se bodo izvrševala kazniva ravnanja z elementi nasilja. Za to mora dosledno uporabiti vse razpoložljive kadrovske in tehnične vire."

Generalni direktor policije mora glede na izdane usmeritve "takoj zagotoviti, da policisti ob upoštevanju ničelne tolerance v slehernem primeru zoper storilce nasilnih dejanj ob podanih zakonskih pogojih ugotavljajo utemeljene razloge za odvzem prostosti in privedbo osumljenca k preiskovalnemu sodniku".

Policisti so v primerih, ko niso izpolnjeni zakonski pogoji za odreditev pridržanja po določilih zakona o kazenskem postopku ali zakona o prekrških, dolžni preveriti in ugotoviti obstoj zakonskih pogojev za odreditev pridržanja po zakonu o nalogah in pooblastilih policije in v primeru dopustnosti pridržanja dosledno izvajati, so pojasnili.

"Policijska preiskava mora potekati hitro in učinkovito, da se čim prej zavarujejo dokazi in se hkrati tudi zavaruje žrtev. Policisti morajo v policijskih postopkih spoštovati splošna načela za opravljanje policijskih nalog, kot jih določa zakon o nalogah in pooblastilih policije."

"Policijska preiskava mora potekati hitro in učinkovito, da se čim prej zavarujejo dokazi in se hkrati tudi zavaruje žrtev. Policisti morajo v policijskih postopkih spoštovati splošna načela za opravljanje policijskih nalog, kot jih določa zakon o nalogah in pooblastilih policije," so še dodali.

Izdaja usmeritev in obveznih navodil sledi sobotnemu napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letnik. Policija je za zdaj v zvezi z dogodkom prijela 21-letnega osumljenca, pripadnika romske skupnosti, preiskovalni sodnik mu je danes odredil pripor.