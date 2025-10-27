»Šola je za Rome pogosto okolje, v katerem se ne počutijo sprejeti« Zagovornik načela enakosti za izboljšanje položaja romskih otrok predlaga 19 priporočil STA

Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti

V povprečju le približno desetina otrok iz romskih družin v jugovzhodnem delu države doseže osnovnošolsko izobrazbo, opozarja zagovornik načela enakosti. Kot ugotavlja v posebnem poročilu, k takšnemu stanju pomembno prispeva to, da romski otroci pred začetkom šole večinoma niso vključeni v predšolske programe. Za izboljšanje predlaga 19 priporočil.

"Predšolska vzgoja namreč ni obvezna, romski starši pa vrtcem kot institucijam v veliki meri tudi ne zaupajo in za varstvo najmlajših praviloma raje poskrbijo sami. Šola je zato pogosto okolje, v katerem se ne počutijo sprejeti in spoštovani," so v sporočilu za javnost zapisali pri zagovorniku.

Raziskave kažejo, da nekateri romski starši želijo svoje otroke pred temi pojavi zaščititi tako, da jih ne spodbujajo k obiskovanju šole. Iz podatkov izhaja, da o poteku izobraževanja tudi premalo vedo in pridobivanju izobrazbe ne pripisujejo pomembne vloge pri izboljševanju življenjskih razmer, so navedli. Starši, ki si želijo, da bi bil njihov otrok uspešen v šoli, nimajo vedno potrebnih znanj, izkušenj in možnosti, da bi ga lahko pri tem kakovostno podprli. Na zmožnosti romskih otrok pri izobraževanju pa po njihovih navedbah negativno vplivajo tudi pogoji, v kakršnih živijo.

"Stanje na področju vzgoje in izobraževanja romskih otrok in mladostnikov se ne izboljšuje tudi zato, ker država ne meri učinkovitosti svojih ukrepov. To je ključno, da bi vedeli, kateri ukrepi so uspešni, kateri pa ne. Med priporočili, ki jih dajemo pristojnim, je zato vnovič tudi, naj čim prej začnejo zbirati in analizirati podatke o učnem napredku te skupine otrok," meni zagovornik Miha Lobnik.

Predlagajo tudi večji poudarek na učenju slovenščine, ki naj bo tem otrokom na voljo brezplačno že pred vstopom v osnovno šolo. "Med drugim predlagamo ukrepe za večjo vključenost romskih otrok v vrtce tudi izven romskih naselij in za okrepitev vloge romskih pomočnikov, ki so se izkazali za dober in priljubljen ukrep. Svetu romske skupnosti pa priporočamo aktivno sodelovanje pri ozaveščanju o pomenu izobraževanja," je še dodal Lobnik.

Lobnik ob tem izpostavlja, da je v Sloveniji strpnost do Romov od leta 2020 do danes upadla in da je najnižja prav v jugovzhodnem delu države, kjer imajo romski otroci že zdaj največ težav pri pridobivanju izobrazbe. "Strpnost do manjšine pa je povezana tudi z vprašanjem občutka varnosti večine. Izboljšanja stanja pri vzgoji in izobraževanju romskih otrok in mladostnikov zato ni mogoče misliti brez zagotovitve varnosti za vse ostale prebivalce, ki živijo z Romi," je še opozoril. Lobnik sicer obžaluje nedavno tragično smrt žrtve nasilja v Novem mestu.