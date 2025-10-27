Policija / »Razumemo zaskrbljenost prebivalcev« Okrepljene policijske sile v Novem mestu STA

27. 10. 2025

Policija z okrepljenimi silami zagotavlja varnost prebivalcev Novega mesta in širšega območja, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. V prihodnjih dneh bodo ohranili okrepljeno prisotnost ter dosledno ukrepali zoper vsakršno obliko nasilja ali protipravnega ravnanja, so poudarili v sporočilu za javnost.

Na terenu so po njihovih navedbah policisti različnih enot, ki s svojo prisotnostjo skrbijo za javni red in mir ter občutek varnosti med ljudmi. Sporočili so, da se zavedajo zaskrbljenosti prebivalcev, zato bodo z vsemi razpoložljivimi ukrepi in v sodelovanju z lokalno skupnostjo nadaljevali prizadevanja za varno okolje in umiritev razmer.

V popoldanskem sporočilu za javnost so pojasnili še, da policisti različnih enot z opazovanjem in patruljiranjem opravljajo delo na varnostno obremenjenih območjih na območju Policijske uprave Novo mesto ter na mestih, kjer je njihova navzočnost potrebna in pričakovana. Kot so navedli, so danes v enem izmed naselij v Novem mestu na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in kršitelju zasegli predelano plinsko pištolo, gumijevko in prepovedan pirotehnični izdelek.

"Razumemo zaskrbljenost prebivalcev, zato bomo nadaljevali prisotnost policistov na terenu ter dosledno ukrepali zoper vsakršno obliko nasilja ali drugega protipravnega ravnanja," so še dodali.

Policisti posebne policijske enote in dodatni policisti z drugih koncev Slovenije, ki prihajajo na pomoč PU Novo mesto, bodo delovali na varnostno posebej obremenjenih območjih, je v nedeljo po nasilnem napadu v Novem mestu dejal direktor novomeške policijske uprave Igor Juršič.

Juršič je zagotovil, da bo policija še naprej z vsemi razpoložljivimi sredstvi dosledno ukrepala zoper vsakega storilca kaznivega dejanja. Ker se na policijski upravi zavedajo, da se varnostne razmere spreminjajo, že zdaj sproti prilagajajo aktivnosti. Na posamezna območja tako razporejajo dodatne patrulje, tudi patrulje drugih policijskih enot novomeške policijske uprave ter drugih policijskih uprav in tudi enote generalne policijske uprave.

V središču Novega mesta danes sicer po navedbah občanov ni zaznati dodatnih pripadnikov policije. Ljudje pa pred lokal, kjer se je v soboto pripetil nasilni dogodek, še vedno prinašajo sveče.