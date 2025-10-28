Mateja Čalušić / »Univerzalnega cepiva ni« IZJAVA DNEVA 28. 10. 2025

"Za nami je res pestro leto. V bližini naše države so izbruhnile različne bolezni, tudi takšne, ki jih pri nas doslej še nismo potrdili, od slinavke in parkljevke do afriške prašičje kuge. Prek Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin konstantno spremljamo razmere."

"Kar zadeva bolezen modrikastega jezika: da je prisotna v Evropi, smo prek različnih kanalov opozarjali od leta 2024. A v človeški naravi je, da dokler se nekaj ne zgodi, se posledic ne zavedamo, kar je popolnoma razumljivo. Mi smo na bolezen opozarjali še pred njenim vstopom. Glede na to, da ima bolezen modrikastega jezika več različic, država cepiva ne more kupovati na zalogo. Univerzalnega cepiva pa ni, čeprav bi si želela, da z enim cepivom rešimo vse težave."

"Ko je v državo vstopil sev 4, smo pristopili k nabavi cepiva. Pri tem gre tudi za neformalna pogajanja in iznajdljivost naših aparatov, organizacijo uprave za varno hrano, da lahko odmerke pridobimo. Tako smo nabavili cepivo za sev, ki je bil v tistem trenutku prisoten v Sloveniji. Če bi špekulirali, da bo prišel sev 8 in bi nabavili cepivo zanj, na koncu pa se to ne bi zgodilo, s tem cepivom ne bi imeli kaj početi. Če bi bilo nekaj na zalogo nabavljeno, potem pa neuporabno, bi verjetno ministrico vprašali o odgovornosti do državnega proračuna."

"Mi smo se odzvali v najhitrejšem mogočem času. V poletnem času, ko je vektor, mušica aktivna, je stroka povedala, da cepljenje ni smiselno. Tudi če bi tisti trenutek imeli cepivo za sev 8 na zalogi, cepljenja verjetno ne bi izvajali, ampak bi morali počakati na primeren čas."

"Trenutno smo v zaključku izvedbe javnega naročila za cepiva za seve 3, 4 in 8. Cepljenje se bo začelo januarja. Uprava za varno hrano je v res močni komunikaciji z veterinarsko zbornico, da bo lahko dovolj hitro aplicirala cepivo, v pripravi je program obveznega cepljenja. Sama si prizadevam, si želim, da bo ta zelo dobro sprejet, prav zaradi tega, kar se je dogajalo."

(Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o cepivih; v intervjuju za MMC RTV Slovenija)