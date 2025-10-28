Kultura / »Umetna inteligenca ne more nadomestiti velikih pisateljev« Založnik Harryja Potterja v umetni inteligenci vidi spodbudo za ustvarjalnost STA

28. 10. 2025

Ustanovitelj in direktor britanske založbe Bloomsbury Nigel Newton je za britansko tiskovno agencijo PA menil, da lahko umetna inteligenca spodbudi ustvarjalnost in pisateljem pomaga premostiti blokado, nima pa moči, da bi nadomestila velika pisateljska imena.

Kot je še menil direktor založbe Bloomsbury, ki med drugim izdaja knjige o čarovniškem vajencu Harryju Potterju, lahko umetna inteligenca podpira skoraj vse ustvarjalne umetnosti.

"Mislim, da bo umetna inteligenca verjetno pomagala kreativnosti, ker bo omogočila osmim milijardam ljudem na planetu, da se lotijo nekaterih kreativnih področij, na katerih bi morda oklevali narediti prvi korak," je še povedal Newton in kot primer koristi umetne inteligence navedel pisateljsko blokado.

"Umetna inteligenca jih spodbudi in napiše prvi odstavek ali prvo poglavje ter jih vrne v ustvarjalno razpoloženje," je dodal. Podobno po njegovih besedah velja za slikarstvo, skladanje glasbe in skoraj vse ustvarjalne umetnosti.

Newton, ki je v 90. letih prejšnjega stoletja podpisal pogodbo z avtorico knjig o Harryju Potterju JK Rowling, je tudi priznal, da ga skrbi možnost, da bi umetno inteligenco lahko uporabili za pisanje celotne knjige. Menil je, da bi to bil problem, a je hkrati poudaril, da bralci na koncu želijo brati knjige, ki so jih napisali uveljavljeni pisatelji.

"V naši DNK je globoko zakodirano, da nas pomirjata avtoriteta in zanesljivost velikih blagovnih znamk, kar še posebej velja za imena velikih pisateljev," je dodal in tudi ocenil, da se bralci generacije Z vedno bolj vračajo k tiskanim knjigam, kar je po njegovem reakcija na današnji svet s piksli. "Ljudje želijo nekaj lepega, česar se lahko oprimejo. To je človeški instinkt," je povedal.

Založba Bloomsbury je sicer že dobila svojo prvo licenčno pogodbo za umetno inteligenco, ki ji bo omogočila prodajo akademskih del za usposabljanje programov za generativno umetno inteligenco.

Newton je poudaril, da bodo Bloomsburyjevi avtorji imeli možnost, da se priključijo programu in bodo prejeli avtorske honorarje, če bodo dali dovoljenje za uporabo svojih del. Dodal je, da je veliko avtorjev že izrazilo pripravljenost za sodelovanje.

Newton je v preteklostih opozarjal, da je treba dela založnikov in avtorjev zaščititi pred uporabo za urjenje umetne inteligence brez njihovega dovoljenja.