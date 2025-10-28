Zelenski / »Ne bomo se bojevali desetletja« Ukrajinski predsednik potrdil vdor ruskih sil in pozval Trumpa, naj pritisne na Kitajsko, da ta zmanjša podporo Rusiji STA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes potrdil, da so ruske sile vdrle v mesto Pokrovsk v regiji Doneck, ki ga Moskva skuša zavzeti že več kot eno leto. Po njegovih besedah Kijev potrebuje stabilno finančno podporo evropskih zaveznic. Predsednika ZDA Donalda Trumpa je pozval, naj pritisne na Kitajsko, da ta zmanjša podporo Rusiji.

"Približno 200 Rusov se nahaja tam na različnih območjih - to vidimo s pomočjo dronov. Pokrovsk je trenutno glavni cilj Rusov," je dejal Zelenski. Rusija si sicer že več kot leto dni prizadeva zavzeti Pokrovsk, ki velja za pomembno logistično središče v Donecku.

Po navedbah Zelenskega Ukrajina potrebuje stabilno finančno podporo evropskih zaveznic, da se bo lahko še dve ali tri leti branila pred rusko agresijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To sem ponovno poudaril vsem evropskim voditeljem. Povedal sem jim, da se ne bomo bojevali desetletja, vendar morajo pokazati, da bodo nekaj časa lahko zagotavljali stabilno finančno podporo Ukrajini. (...) In zato imajo v mislih ta program, dveh do treh let," je pojasnil.

"Mislim, da bi to lahko bila ena od (Trumpovih) močnih potez, še posebej če bo Kitajska po tem odločilnem koraku sankcij pripravljena zmanjšati uvoz iz Rusije."

Voditelji držav članic EU so se namreč prejšnji teden zavezali, da bodo v letih 2026 in 2027 pokrili finančne potrebe Kijeva, vendar so odločanje o novem 140 milijard evrov vrednem posojilu za Ukrajino, za financiranje katerega bi uporabili zamrznjeno rusko premoženje, odložili do decembrskega zasedanja.

Zelenski je obenem predsednika Trumpa pozval, naj na četrtkovem srečanju prepriča kitajskega kolega Xi Jinpinga k zmanjšanju podpore Rusiji. "Mislim, da bi to lahko bila ena od (Trumpovih) močnih potez, še posebej če bo Kitajska po tem odločilnem koraku sankcij pripravljena zmanjšati uvoz iz Rusije," je ocenil.

Trump je prejšnji teden uvedel sankcije proti dvema največjima ruskim naftnima družbama Rosneft in Lukoil in pri tem izrazil nezadovoljstvo nad pogajanji z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom za končanje vojne. Prav tako je Indijo in Kitajsko pozval, naj omejita svoje nakupe ruske nafte.