»Ko 14-letniki tekajo naokoli z orožjem, se moramo odzvati« Znižanje starostne meje kazenske odgovornosti STA

28. 10. 2025

Gunnar Strömmer, minister za pravosodje

© YouTube

Švedska vlada je v ponedeljek predstavila predlog zakona, s katerim bi starostno mejo kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja znižali s 15 na 13 let. Predlog sledi dolgotrajnim razpravam o porastu kriminala v državi, pri čemer so storilci pogosto tudi mlajši od 15 let. Vzpostaviti nameravajo tudi posebne mladinske oddelke v zaporih.

"Znižanje starostne meje kazenske odgovornosti za najhujša kazniva dejanja ni pomembno le za zaščito družbe, temveč tudi za pomoč otrokom, da se umaknejo s poti, ki vodi v kriminal," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnil minister za pravosodje Gunnar Strömmer.

"Ko 14-letniki tekajo naokoli z avtomatskim orožjem, se mora družba odzvati z vso silo," pa je dejal predsednik parlamentarnega odbora za pravosodje Henrik Vinge, član nacionalistične stranke Švedski demokrati. Po njegovih besedah bi policiji z novim zakonom podelili več pooblastil in ji tako olajšali delo.

Po besedah Strömmerja bodo sprva vzpostavili od 100 do 150 mest v posebnih oddelkih za mladoletne storilce kaznivih dejanj, stare od 13 do 17 let. S tem so razširili predhodni predlog, ki je v zaporih oz. centrih za pridržanje predvideval posebne oddelke za mladoletnike od 15. do 17. leta starosti.

Ločeni oddelki za mladino bodo po navedbah vlade začeli delovati od julija prihodnje leto. Mlajši in starejši najstniki bodo ločeni, predvideno je tudi ločevanje po spolu, celoten sistem pa mora biti v skladu s Konvencijo ZN o otrokovih pravicah, je še sporočilo ministrstvo za pravosodje.

Švedska se v zadnjih letih sooča z vse večjim številom streljanj, bombnih napadov in drugih kaznivih dejanj, povezanih z delovanjem kriminalnih tolp. Storilci so običajno najstniki, pogosto tudi mlajši od 15 let. Švedska policija je lani ocenila, da je bilo med aktivnimi člani kriminalnih združb kar 1700 mladoletnikov.